https://ria.ru/20201018/dorozhniki-1580101243.html

День работников дорожного хозяйства в России

Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T02:10

2020-10-18T02:10

2020-10-18T02:10

россия

дороги

справки

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Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/15285" target="_blank">отмечается в третье воскресенье октября</a> в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.До этого с 1996 года работники дорожного хозяйства <a href="https://www.lawmix.ru/pprf/71656" target="_blank">справляли</a> свой праздник в последнее воскресенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта. В 2020 году День работников дорожного хозяйства выпадает на 18 октября.<a href="https://mintrans.gov.ru/mt-road/" target="_blank">Дороги</a> — один из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны. Ввиду сурового климата, наличия большого количества различного рода препятствий – лесов, заболоченных местностей – строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями. В древнерусском государстве, сформировавшемся к концу IX века на богатейшей, но неосвоенной территории, большую часть которой <a href="https://rosavtodor.gov.ru/books/rosavtodor-10-let/files/assets/basic-html/page-6.html" target="_blank">занимали</a> непроходимые леса, роль дорог выполняли реки, так как все русские города и большая часть сел располагались на их берегах. Поэтому одними из первых дорожных сооружений стали мосты. В связи с развитием государства постепенно стали появляться и <a href="https://bigenc.ru/ethnology/text/1966244" target="_blank">сухопутные пути</a> сообщения. Начало систематическому строительству дорог было положено в начале XVIII века при Петре I сооружением "першпективной дороги" Санкт-Петербург – Москва. Она была грунтовой, местами укреплялась бревенчатым настилом. Эта трасса предназначалась главным образом для почтового сообщения и в межсезонье приходила в полную негодность. Развитие торговли требовало более полноценной дорожной инфраструктуры. В 1817-1834 годах трасса Санкт-Петербург – Москва была <a href="https://rosavtodor.gov.ru/books/rosavtodor-10-let/files/assets/basic-html/page-7.html#" target="_blank">вымощена щебенкой</a> и булыжниками, а в 1930-х годах на ней было устроено асфальтобетонное покрытие. В XX веке индустриализация дала мощный импульс развитию дорожной сети государства. В эти годы формировалась транспортная инфраструктура не только Центральной России, но и самых отдаленных уголков страны – азиатской части, Дальнего Востока. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) многие трассы работали как рокады, доставляя на фронты технику и боеприпасы, обеспечивая снабжение тыла и обороноспособность СССР. После войны в кратчайшие сроки были <a href="https://transportrussia.ru/item/2140-v-obkhod-bystree.html" target="_blank">восстановлены</a> разрушенные дороги и стали строиться новые. Пик дорожного строительства в СССР пришелся на 1960-1970 годы. Ставилась задача соединить крупные города страны. А дальше транспорт должен был вливаться в их улично-дорожную сеть. В 1959-1965 годах протяженность дорог с твердым покрытием увеличилась в Советском Союзе на 81,2 тысячи километров. С 1983 года в стране <a href="https://rosavtodor.gov.ru/books/rosavtodor-10-let/files/assets/basic-html/page-8.html#" target="_blank">строилось</a> более 10 тысяч километров автодорог в год. Период с 1970 по 1985 год стал самым плодотворным в работе дорожников. Более 95% населения России получило стабильную дорожную сеть. Всего за 15 лет было построено и реконструировано более 150 тысяч километров дорог с твердым покрытием. В результате к 1990 году сеть дорог общего пользования в РСФСР <a href="https://rosavtodor.gov.ru/books/rosavtodor-10-let/files/assets/basic-html/page-9.html" target="_blank">составила 455,4 тысячи километров</a>, в том числе 41 тысяча километров дорог общегосударственного и 57,6 тысячи километров республиканского значения.Трудности перехода к рыночной экономике в 1990-е годы коснулись и дорожной отрасли. Несмотря на это в 1997-1999 годах в стране наметились положительные тенденции, как в развитии дорожной сети, так и в эффективности функционирования дорожного хозяйства. С каждым годом федеральная дорожная сеть прирастает сотнями новых километров трасс. <a href="http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/istoriya/professionalnyy-prazdnik-den-rabotnika-dorozhnogo-khozyaystva/ofitsialnye-pozdravleniya/45421" target="_blank">Совершенствование дорожной сети</a>, ее модернизация являются одним из стратегических приоритетов государства. За последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс. Активно ведется разработка надежных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров. Последнее десятилетие дорожного хозяйства России <a href="http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/istoriya/professionalnyy-prazdnik-den-rabotnika-dorozhnogo-khozyaystva/ofitsialnye-pozdravleniya/45581" target="_blank">ознаменовано</a> успешной реализацией мегапроектов. Появилась новая современная автомобильная инфраструктура города Сочи, построены сотни новых километров дорог в Сибири и на Дальнем Востоке, развиваются Московский и Санкт-Петербургский транспортные узлы, совершенствуются трассы Северного Кавказа и Урала. Реализованные в последние годы проекты по праву <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20180530/1521655141.html" target="_blank">стали визитными карточками</a> своих регионов. В их числе мост на остров Русский во Владивостоке, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Бугринский мост в Новосибирске, Рокский тоннель в Северной Осетии, "Дублер Курортного проспекта" в Сочи, Крымский мост через Керченский пролив, соединивший полуостров Крым с Краснодарским краем и др.Сегодня <a href="https://rosavtodor.gov.ru/about/upravlenie-fda/istoriya/professionalnyy-prazdnik-den-rabotnika-dorozhnogo-khozyaystva/ofitsialnye-pozdravleniya/293851" target="_blank">активная работа</a> по развитию дорожного хозяйства ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", <a href="https://rosavtodor.gov.ru/about/upravlenie-fda/nacionalnyj-proekt-bezopasnye-i-kachestvennye-avtomobilnye-dorogi" target="_blank">стартовавшего</a> в декабре 2018 года. Он является продолжением приоритетного <a href="https://ach.gov.ru/upload/iblock/89e/89ed0cf9644289ee6bddbfff8da78186.pdf" target="_blank">проекта</a> "Безопасные и качественные дороги", реализованного в 2017–2018 годах в <a href="https://mintrans.gov.ru/documents/16/9486" target="_blank">38 агломерациях</a>. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" <a href="https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9326" target="_blank">охватывает 83 субъекта</a> Российской Федерации и 104 городские агломерации, сформированные на территории этих субъектов.В стране ежедневно строится пять километров новых дорог и ремонтируется 75 километров дорог. В 2019 году было <a href="https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9326" target="_blank">построено</a> 2 тысячи километров новых дорог, из них 540 километров – федеральные, остальное – это региональные трассы; отремонтировано 27,5 тысячи километров дорог, из них на долю регионов и городов приходится 20 тысяч километров. Дорожные работы были развернуты по всей территории России. Особое внимание уделялось южному направлению: трассе Москва – Новороссийск, М4 "Дон", трассе А-290 от Новороссийска до Керчи и трассе "Таврида". <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дороги, справки