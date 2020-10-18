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День работников дорожного хозяйства в России
Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T02:10
2020-10-18T02:10
россия
дороги
справки
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Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/15285" target="_blank">отмечается в третье воскресенье октября</a> в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.До этого с 1996 года работники дорожного хозяйства <a href="https://www.lawmix.ru/pprf/71656" target="_blank">справляли</a> свой праздник в последнее воскресенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта. В 2020 году День работников дорожного хозяйства выпадает на 18 октября.<a href="https://mintrans.gov.ru/mt-road/" target="_blank">Дороги</a> — один из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны. Ввиду сурового климата, наличия большого количества различного рода препятствий – лесов, заболоченных местностей – строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями. В древнерусском государстве, сформировавшемся к концу IX века на богатейшей, но неосвоенной территории, большую часть которой <a href="https://rosavtodor.gov.ru/books/rosavtodor-10-let/files/assets/basic-html/page-6.html" target="_blank">занимали</a> непроходимые леса, роль дорог выполняли реки, так как все русские города и большая часть сел располагались на их берегах. Поэтому одними из первых дорожных сооружений стали мосты. В связи с развитием государства постепенно стали появляться и <a href="https://bigenc.ru/ethnology/text/1966244" target="_blank">сухопутные пути</a> сообщения. Начало систематическому строительству дорог было положено в начале XVIII века при Петре I сооружением "першпективной дороги" Санкт-Петербург – Москва. Она была грунтовой, местами укреплялась бревенчатым настилом. Эта трасса предназначалась главным образом для почтового сообщения и в межсезонье приходила в полную негодность. Развитие торговли требовало более полноценной дорожной инфраструктуры. В 1817-1834 годах трасса Санкт-Петербург – Москва была <a href="https://rosavtodor.gov.ru/books/rosavtodor-10-let/files/assets/basic-html/page-7.html#" target="_blank">вымощена щебенкой</a> и булыжниками, а в 1930-х годах на ней было устроено асфальтобетонное покрытие. В XX веке индустриализация дала мощный импульс развитию дорожной сети государства. В эти годы формировалась транспортная инфраструктура не только Центральной России, но и самых отдаленных уголков страны – азиатской части, Дальнего Востока. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) многие трассы работали как рокады, доставляя на фронты технику и боеприпасы, обеспечивая снабжение тыла и обороноспособность СССР. После войны в кратчайшие сроки были <a href="https://transportrussia.ru/item/2140-v-obkhod-bystree.html" target="_blank">восстановлены</a> разрушенные дороги и стали строиться новые. Пик дорожного строительства в СССР пришелся на 1960-1970 годы. Ставилась задача соединить крупные города страны. А дальше транспорт должен был вливаться в их улично-дорожную сеть. В 1959-1965 годах протяженность дорог с твердым покрытием увеличилась в Советском Союзе на 81,2 тысячи километров. С 1983 года в стране <a href="https://rosavtodor.gov.ru/books/rosavtodor-10-let/files/assets/basic-html/page-8.html#" target="_blank">строилось</a> более 10 тысяч километров автодорог в год. Период с 1970 по 1985 год стал самым плодотворным в работе дорожников. Более 95% населения России получило стабильную дорожную сеть. Всего за 15 лет было построено и реконструировано более 150 тысяч километров дорог с твердым покрытием. В результате к 1990 году сеть дорог общего пользования в РСФСР <a href="https://rosavtodor.gov.ru/books/rosavtodor-10-let/files/assets/basic-html/page-9.html" target="_blank">составила 455,4 тысячи километров</a>, в том числе 41 тысяча километров дорог общегосударственного и 57,6 тысячи километров республиканского значения.Трудности перехода к рыночной экономике в 1990-е годы коснулись и дорожной отрасли. Несмотря на это в 1997-1999 годах в стране наметились положительные тенденции, как в развитии дорожной сети, так и в эффективности функционирования дорожного хозяйства. С каждым годом федеральная дорожная сеть прирастает сотнями новых километров трасс. <a href="http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/istoriya/professionalnyy-prazdnik-den-rabotnika-dorozhnogo-khozyaystva/ofitsialnye-pozdravleniya/45421" target="_blank">Совершенствование дорожной сети</a>, ее модернизация являются одним из стратегических приоритетов государства. За последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс. Активно ведется разработка надежных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров. Последнее десятилетие дорожного хозяйства России <a href="http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/istoriya/professionalnyy-prazdnik-den-rabotnika-dorozhnogo-khozyaystva/ofitsialnye-pozdravleniya/45581" target="_blank">ознаменовано</a> успешной реализацией мегапроектов. Появилась новая современная автомобильная инфраструктура города Сочи, построены сотни новых километров дорог в Сибири и на Дальнем Востоке, развиваются Московский и Санкт-Петербургский транспортные узлы, совершенствуются трассы Северного Кавказа и Урала. Реализованные в последние годы проекты по праву <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20180530/1521655141.html" target="_blank">стали визитными карточками</a> своих регионов. В их числе мост на остров Русский во Владивостоке, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Бугринский мост в Новосибирске, Рокский тоннель в Северной Осетии, "Дублер Курортного проспекта" в Сочи, Крымский мост через Керченский пролив, соединивший полуостров Крым с Краснодарским краем и др.Сегодня <a href="https://rosavtodor.gov.ru/about/upravlenie-fda/istoriya/professionalnyy-prazdnik-den-rabotnika-dorozhnogo-khozyaystva/ofitsialnye-pozdravleniya/293851" target="_blank">активная работа</a> по развитию дорожного хозяйства ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", <a href="https://rosavtodor.gov.ru/about/upravlenie-fda/nacionalnyj-proekt-bezopasnye-i-kachestvennye-avtomobilnye-dorogi" target="_blank">стартовавшего</a> в декабре 2018 года. Он является продолжением приоритетного <a href="https://ach.gov.ru/upload/iblock/89e/89ed0cf9644289ee6bddbfff8da78186.pdf" target="_blank">проекта</a> "Безопасные и качественные дороги", реализованного в 2017–2018 годах в <a href="https://mintrans.gov.ru/documents/16/9486" target="_blank">38 агломерациях</a>. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" <a href="https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9326" target="_blank">охватывает 83 субъекта</a> Российской Федерации и 104 городские агломерации, сформированные на территории этих субъектов.В стране ежедневно строится пять километров новых дорог и ремонтируется 75 километров дорог. В 2019 году было <a href="https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9326" target="_blank">построено</a> 2 тысячи километров новых дорог, из них 540 километров – федеральные, остальное – это региональные трассы; отремонтировано 27,5 тысячи километров дорог, из них на долю регионов и городов приходится 20 тысяч километров. Дорожные работы были развернуты по всей территории России. Особое внимание уделялось южному направлению: трассе Москва – Новороссийск, М4 "Дон", трассе А-290 от Новороссийска до Керчи и трассе "Таврида". <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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россия, дороги, справки

День работников дорожного хозяйства в России

02:10 18.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкПутепровод на 24-м километре Ленинградского шоссе открылся после ремонта
Путепровод на 24-м километре Ленинградского шоссе открылся после ремонта - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.
До этого с 1996 года работники дорожного хозяйства справляли свой праздник в последнее воскресенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта. В 2020 году День работников дорожного хозяйства выпадает на 18 октября.
Дороги — один из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны. Ввиду сурового климата, наличия большого количества различного рода препятствий – лесов, заболоченных местностей – строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями.
В древнерусском государстве, сформировавшемся к концу IX века на богатейшей, но неосвоенной территории, большую часть которой занимали непроходимые леса, роль дорог выполняли реки, так как все русские города и большая часть сел располагались на их берегах.
Поэтому одними из первых дорожных сооружений стали мосты.
В связи с развитием государства постепенно стали появляться и сухопутные пути сообщения. Начало систематическому строительству дорог было положено в начале XVIII века при Петре I сооружением "першпективной дороги" Санкт-Петербург – Москва. Она была грунтовой, местами укреплялась бревенчатым настилом. Эта трасса предназначалась главным образом для почтового сообщения и в межсезонье приходила в полную негодность. Развитие торговли требовало более полноценной дорожной инфраструктуры.
В 1817-1834 годах трасса Санкт-Петербург – Москва была вымощена щебенкой и булыжниками, а в 1930-х годах на ней было устроено асфальтобетонное покрытие.
В XX веке индустриализация дала мощный импульс развитию дорожной сети государства. В эти годы формировалась транспортная инфраструктура не только Центральной России, но и самых отдаленных уголков страны – азиатской части, Дальнего Востока. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) многие трассы работали как рокады, доставляя на фронты технику и боеприпасы, обеспечивая снабжение тыла и обороноспособность СССР.
После войны в кратчайшие сроки были восстановлены разрушенные дороги и стали строиться новые. Пик дорожного строительства в СССР пришелся на 1960-1970 годы. Ставилась задача соединить крупные города страны. А дальше транспорт должен был вливаться в их улично-дорожную сеть. В 1959-1965 годах протяженность дорог с твердым покрытием увеличилась в Советском Союзе на 81,2 тысячи километров.
С 1983 года в стране строилось более 10 тысяч километров автодорог в год. Период с 1970 по 1985 год стал самым плодотворным в работе дорожников. Более 95% населения России получило стабильную дорожную сеть. Всего за 15 лет было построено и реконструировано более 150 тысяч километров дорог с твердым покрытием.
В результате к 1990 году сеть дорог общего пользования в РСФСР составила 455,4 тысячи километров, в том числе 41 тысяча километров дорог общегосударственного и 57,6 тысячи километров республиканского значения.
Трудности перехода к рыночной экономике в 1990-е годы коснулись и дорожной отрасли. Несмотря на это в 1997-1999 годах в стране наметились положительные тенденции, как в развитии дорожной сети, так и в эффективности функционирования дорожного хозяйства.
С каждым годом федеральная дорожная сеть прирастает сотнями новых километров трасс.
Совершенствование дорожной сети, ее модернизация являются одним из стратегических приоритетов государства. За последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс. Активно ведется разработка надежных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров.
Последнее десятилетие дорожного хозяйства России ознаменовано успешной реализацией мегапроектов. Появилась новая современная автомобильная инфраструктура города Сочи, построены сотни новых километров дорог в Сибири и на Дальнем Востоке, развиваются Московский и Санкт-Петербургский транспортные узлы, совершенствуются трассы Северного Кавказа и Урала. Реализованные в последние годы проекты по праву стали визитными карточками своих регионов. В их числе мост на остров Русский во Владивостоке, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Бугринский мост в Новосибирске, Рокский тоннель в Северной Осетии, "Дублер Курортного проспекта" в Сочи, Крымский мост через Керченский пролив, соединивший полуостров Крым с Краснодарским краем и др.
Сегодня активная работа по развитию дорожного хозяйства ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", стартовавшего в декабре 2018 года. Он является продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", реализованного в 2017–2018 годах в 38 агломерациях.
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 83 субъекта Российской Федерации и 104 городские агломерации, сформированные на территории этих субъектов.
В стране ежедневно строится пять километров новых дорог и ремонтируется 75 километров дорог. В 2019 году было построено 2 тысячи километров новых дорог, из них 540 километров – федеральные, остальное – это региональные трассы; отремонтировано 27,5 тысячи километров дорог, из них на долю регионов и городов приходится 20 тысяч километров. Дорожные работы были развернуты по всей территории России. Особое внимание уделялось южному направлению: трассе Москва – Новороссийск, М4 "Дон", трассе А-290 от Новороссийска до Керчи и трассе "Таврида".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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