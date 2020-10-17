https://ria.ru/20201017/smertnost-1580303116.html

Ученые назвали в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса фактор

У заразившихся гриппом, а затем коронавирусом в шесть раз повышается риск смерти, выяснили британские ученые. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T20:07

2020-10-17T20:07

2020-10-17T20:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428491_0:153:3143:1921_1400x0_80_0_0_0feb68e0b3b5955b77af376d4697552f.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> У заразившихся гриппом, а затем <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в шесть раз повышается риск смерти, выяснили британские ученые.Исследователи из Ливерпульского университета инфицировали одну группу лабораторных мышей SARS-CoV-2, а другую — последовательно гриппом и коронавирусом. Как сообщается в размещенной на портале <u><a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.13.334532v1">bioRxiv</a></u> работе, у грызунов из второй группы COVID-19 протекал более тяжело, а вероятность летального исхода от болезни увеличивалась в шесть раз.По словам ученых, у мышей, зараженных гриппом и коронавирусом, было усиленное воспаление — основная причина осложнений при COVID-19.Как пояснили специалисты, одновременная циркуляция нескольких патогенных микроорганизмов провоцирует конкуренцию между ними, что усугубляет отрицательное влияние на организм.Опасность ожиренияВ свою очередь, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-shlyakhto/" target="_blank">Евгений Шляхто</a> заявлял, что у пациентов с ожирением в семь раз повышается риск развития осложнений при COVID-19, а вероятность смерти возрастает в девять раз."Мы пришли к пониманию — нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность", — сказал он накануне на заседании научного совета.Сердечники — в группе рискаКак указал гендирект НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения России, академик РАН <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bojjcov/" target="_blank">Сергей Бойцов</a>, в группу риска попадают и люди с болезнями сердца, которые провоцируют "более тяжелое течение" COVID-19.Он подчеркнул, что сердечно-сосудистые патологии увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, а риск смерти — в 12 раз.Академик добавил, что заболевания сердца и сосудов чаще всего встречаются при COVID-19: у каждого третьего, кого госпитализировали с коронавирусом.Ситуация с коронавирусомЗа сутки в российских регионах зарегистрировали 14 922 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Накануне этот показать впервые с начала пандемии превысил 15 тысяч, а темп прироста достиг 1,1 процента. Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (4648, днем ранее было 5049), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (659) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (458), меньше всего — на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (два).За сутки в стране умерли 279 человек, выздоровели 8 617.В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 384 235 случаев COVID-19, 1 065 199 россиян вылечились, 24 002 умерли.Как заявляла глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение инфекции можно, только соблюдая все меры безопасности.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580288919.html

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество