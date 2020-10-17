https://ria.ru/20201017/smert-v-permi-1580195437.html

В Перми умер пенсионер, две недели добивавшийся госпитализации

В конце сентября пожилой пермяк Валерий Гилев заболел: кашель, температура, одышка. Он звонил то в скорую, то в неотложку, но никто не помог. В итоге четыре... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T08:00

2020-10-17T08:00

2020-10-17T08:00

коронавирус covid-19

пенсионеры

диабет

пермь

пермский край

медицина

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова.</strong> В конце сентября пожилой пермяк Валерий Гилев заболел: кашель, температура, одышка. Он звонил то в скорую, то в неотложку, но никто не помог. В итоге четыре часа просидел в очереди к участковому терапевту. Его лечили на дому, а когда все же госпитализировали — через две недели после первого обращения — было уже поздно. Пенсионер скончался в реанимации. Работа и внукиВалерию Гилеву было 69. Он не думал уходить на покой, работал охранником в местной телекомпании "Рифей". Журналисты относились к нему с уважением: "Не в обиду его сменщикам, но Михалыч был наиболее адекватным". Жил с гражданской женой Татьяной — они так и не расписались, однако счастливо провели вместе сорок лет, воспитали двоих детей. До недавнего времени в одной квартире с ними ютилась и семья дочери — потом съехали. "Решили дать старикам отдохнуть от нас, от детей, а в итоге ребята все равно к ним постоянно прибегали, — рассказывает Виктор Моржов, зять Валерия. — Мы же были буквально в ста метрах от них, жена часто заходила, а я работал с утра до вечера. Сейчас переехали, чтобы бабушку одну не оставлять".Гилев обожал двух своих внуков. В соцсети много фотографий и видео с ними: неуклюжий танец младшего Димы (имена несовершеннолетних изменены), тренировка старшего Гриши, совместная рыбалка, вылазки на природу. "Дедушка всегда был со мной. В четыре года он отдал меня на тхэквондо, ездил на соревнования, со всеми фотографировался и общался — его знает половина Перми. Я очень любил его", — говорит 16-летний Григорий. "Руки опускаются"И только последние четыре записи на странице Валерия — не хроники счастливой жизни, а дневник болезни. Он почувствовал себя плохо 18 сентября. Вечером температура поднялась до 39 градусов. Позвонил в скорую. Его супруга Татьяна вспоминает: медики сослались на то, что у них нет свободных машин. Сказали, при подобных симптомах достаточно неотложки. Пообещали все организовать. Однако в следующие три часа никто не приехал. Пенсионер позвонил в неотложку. Ему подтвердили: им передали вызов, но они не смогли связаться с ним и, соответственно, бригаду не отправили. "Телефон у меня рядом!" — недоумевал больной. Следующие несколько дней температура то спадала, то повышалась. Гилев понял, что отлежаться не получится. Двадцать первого сентября он отправился к участковому терапевту. "Пришел в поликлинику с высокой температурой. Он же работал, ему нужен был больничный. Послушали, горло посмотрели, отправили домой", — рассказывает Виктор Моржов. Сам Валерий Гилев сообщил, что ждал приема в поликлинике четыре часа — с 11 утра до трех дня. "В этот раз скорую вызвала сама врач, сказала идти домой и нигде не задерживаться. Это было примерно в 15:40, сейчас на часах 22:40, медиков как не было, так и нет. А если бы было еще хуже? Даже думать о таком варианте боюсь. Знаю ведь, помощи не дождаться", — писал Гилев. "Отправили домой"С помощью родственников Валерия Михайловича восстанавливаем дальнейший ход событий. В тот день скорая все-таки приехала, почти в полночь. Его отвезли в больницу, чтобы сделать компьютерную томографию. "КТ показало поражение 45%, а ведь он уже был "резаный" — часть легкого удалена. И все равно его развернули домой. На такси", — возмущается Моржов. Потом взяли мазок на коронавирус. Через несколько дней пришел результат теста — отрицательный. Валерий и его родные немного успокоились. Пенсионера начали лечить от пневмонии на дому. Но с каждым днем состояние ухудшалось. "Один раз теща зашла к нам ненадолго, так он позвонил ей, попросил вернуться — было плохо, задыхался", — продолжает Виктор Моржов. Приходила участковый врач. "Слушала его, говорила: "Будет хуже — вызывайте скорую. Тоже ничем помочь не могла", — уточняет Татьяна. "Ввели в кому"Двадцать четвертого сентября телекомпания "Рифей-Пермь", где работал пенсионер, выпустила сюжет о его проблеме, а второго октября Гилева все же госпитализировали. Два дня он провел в обычной палате. Жаловался родственникам, что там нет окон и душно. Просил: "Приезжайте, поговорите с ними, чтобы меня отсюда перевели". В итоге Валерия действительно переместили — только не по просьбе семьи, а по состоянию здоровья — в реанимацию. "Он нам написал, что не сможет пользоваться телефоном: "Звоните по номеру реанимации". С тех пор мы его не слышали. Через два дня его ввели в кому", — добавляет Моржов. Виктор не может вспомнить, сколько дней тесть провел в таком состоянии: "Четыре или пять, мы не считали, молились, чтобы выжил". Валерий Михайлович скончался 11 октября в 14:10. Родственники узнали об этом только в девять вечера. За два дня до кончины врачи сообщили, что у Гилева поражено 75% легких: "Готовьтесь к худшему". По имеющимся у близких сведениям, при жизни Валерию сделали только один тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Однако в справке о смерти (имеется в распоряжении РИА Новости) указан COVID-19 наряду с другими причинами летального исхода — отеком легких, бактериальной пневмонией и инсулинозависимым сахарным диабетом."Используют телефон для консультаций"РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий Минздрава Пермского края. Ранее ведомство проинформировало "Рифей", что нагрузка на скорую помощь выросла из-за ОРВИ, а также в связи с тем, что жители часто обращаются туда для консультации. На вопрос региональных журналистов о случае с Валерием Гилевым — тогда пенсионер был жив и не мог дождаться скорую — чиновники не ответили. После его смерти Минздрав заверил местные СМИ, что в том, как оказывали помощь, "отклонений от медико-экономических стандартов не выявлено". По словам чиновников, при первых вызовах не было показаний к госпитализации — как только они возникли, Валерия доставили в больницу. Шестнадцатого октября с вдовой Гилева связались сотрудники краевой прокуратуры и сказали, что Валерий подписал отказ от госпитализации, когда делал КТ. "Мы не видели эту бумагу, нам только сообщили, что она есть. Он ничего не говорил про отказ от госпитализации", — недоумевает Виктор. А вдова Татьяна просто машет рукой: "Человек умер, какая теперь разница". И сейчас в этой истории гораздо больше вопросов, чем ответов.

https://ria.ru/20200821/covid-1576063515.html

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

https://ria.ru/20200801/1575182488.html

https://ria.ru/20201016/vrachi-1580002202.html

https://ria.ru/20200621/1573205160.html

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коронавирус covid-19, пенсионеры, диабет, пермь, пермский край, медицина, общество