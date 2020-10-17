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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/shtaynmayer-1580279160.html
Штайнмайер отправился на карантин из-за коронавируса у охранника
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился на карантин в связи с тем, что у его охранника выявлен коронавирус, сообщает издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:06
2020-10-17T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франк-вальтер штайнмайер
германия
в мире
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<strong>МОСКВА/БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости.</strong> Президент Германии <a href="http://ria.ru/person_Frank-Valter_SHtajjnmajjer/" target="_blank" data-auto="true">Франк-Вальтер Штайнмайер</a> отправился на карантин в связи с тем, что у его охранника выявлен коронавирус, сообщает издание <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a> со ссылкой на канцелярию главы государства.По данным газеты, пресс-секретарь ведомства отметила, что Штайнмайер уже сдал тест на коронавирус, однако его результат пока неизвестен.Представительница канцелярии президента Эстер Улеер подтвердила РИА Новости, что Штайнмайер находится на карантине. У его личного охранника, сотрудника спецназа Федерального криминального ведомства, обнаружен коронавирус. Поскольку результат теста самого президента на COVID-19 пока неизвестен, Улеер не стала отвечать на вопрос о сроках карантина.Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, сообщил в субботу, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> за минувшие сутки выросло на рекордные 7830. С начала эпидемии в стране медики зарегистрировали 356 387 случаев заболевания коронавирусом и 9767 летальных исходов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, франк-вальтер штайнмайер, германия, в мире

Штайнмайер отправился на карантин из-за коронавируса у охранника

16:06 17.10.2020 (обновлено: 16:52 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил МаркивМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА/БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился на карантин в связи с тем, что у его охранника выявлен коронавирус, сообщает издание Bild со ссылкой на канцелярию главы государства.
По данным газеты, пресс-секретарь ведомства отметила, что Штайнмайер уже сдал тест на коронавирус, однако его результат пока неизвестен.
Глава МИД Бельгии Софи Вильмес - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 16:04Распространение нового коронавируса
Глава МИД Бельгии заразилась коронавирусом
Представительница канцелярии президента Эстер Улеер подтвердила РИА Новости, что Штайнмайер находится на карантине. У его личного охранника, сотрудника спецназа Федерального криминального ведомства, обнаружен коронавирус. Поскольку результат теста самого президента на COVID-19 пока неизвестен, Улеер не стала отвечать на вопрос о сроках карантина.
Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, сообщил в субботу, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки выросло на рекордные 7830. С начала эпидемии в стране медики зарегистрировали 356 387 случаев заболевания коронавирусом и 9767 летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Франк-Вальтер ШтайнмайерГерманияВ мире
 
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