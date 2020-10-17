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Шоубиз
https://ria.ru/20201017/rudkovskaya-1580265813.html
Ургант высмеял Рудковскую из-за ее “романа” с именитым дизайнером
Иван Ургант в своем телешоу высмеял продюсера Яну Рудковскую, которая ранее в YouTube-шоу “Алена, блин!” заявляла о своем романе с известным немецким дизайнером РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:50
2020-10-17T13:50
шоубиз
знаменитости
звезды
яна рудковская
иван ургант
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в своем телешоу высмеял продюсера <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яну Рудковскую</a>, которая ранее в YouTube-шоу “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CuJUsuUjdww">Алена, блин!</a>” заявляла о своем романе с известным немецким дизайнером Филиппом Плейном. Плейн появился в студии “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rk8P6qyIfKg">Вечернего Урганта</a>”, и телеведущий не удержался от вопроса про светскую львицу.На это дизайнер неуверенно ответил: “Думаю, я ее где-то видел. Когда-то. Но в России много красивых девушек”.В комментариях под этим видео на You-Tube один из пользователей заметил, что шутка удалась:“С Яной очень смешно получилось. В интервью Алене она упоминала, что он хотел на ней жениться, а тут не вспомнил”.Ранее Иван Ургант <a href="https://ria.ru/20201006/rudkovskaya-1578360828.html" target="_blank">высмеял</a> продюсера, у которой недавно родился сын Арсений, за коляску для ребенка стоимостью полмиллиона рублей.
https://rsport.ria.ru/20201016/rudkovskaya-1580125338.html
https://ria.ru/20201017/galkin-1580227499.html
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знаменитости, звезды, яна рудковская, иван ургант

Ургант высмеял Рудковскую из-за ее “романа” с именитым дизайнером

13:50 17.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Иван Ургант в своем телешоу высмеял продюсера Яну Рудковскую, которая ранее в YouTube-шоу “Алена, блин!” заявляла о своем романе с известным немецким дизайнером Филиппом Плейном.
Плейн появился в студии “Вечернего Урганта”, и телеведущий не удержался от вопроса про светскую львицу.

“Недавно продюсер Яна Рудковская дала интервью и сказала, что у вас был тайный роман, и вы хотели на ней жениться. У меня только один вопрос: вы видели когда-нибудь эту женщину?” — показал он фото продюсера.

На это дизайнер неуверенно ответил: “Думаю, я ее где-то видел. Когда-то. Но в России много красивых девушек”.
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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“Ян, я сделал все, что мог, я ему напомнил!” — пошутил Ургант, обращаясь к Рудковской.

В комментариях под этим видео на You-Tube один из пользователей заметил, что шутка удалась:
“С Яной очень смешно получилось. В интервью Алене она упоминала, что он хотел на ней жениться, а тут не вспомнил”.
Ранее Иван Ургант высмеял продюсера, у которой недавно родился сын Арсений, за коляску для ребенка стоимостью полмиллиона рублей.
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ШоубизЗнаменитостизвездыЯна РудковскаяИван Ургант
 
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