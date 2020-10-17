https://ria.ru/20201017/rudkovskaya-1580265813.html

Ургант высмеял Рудковскую из-за ее “романа” с именитым дизайнером

Иван Ургант в своем телешоу высмеял продюсера Яну Рудковскую, которая ранее в YouTube-шоу “Алена, блин!” заявляла о своем романе с известным немецким дизайнером РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T13:50

2020-10-17T13:50

2020-10-17T13:50

шоубиз

знаменитости

звезды

яна рудковская

иван ургант

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990514_918:68:2176:776_1400x0_80_0_0_f0f2ff290d7454c771e9d7a2df05161b.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в своем телешоу высмеял продюсера <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яну Рудковскую</a>, которая ранее в YouTube-шоу “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CuJUsuUjdww">Алена, блин!</a>” заявляла о своем романе с известным немецким дизайнером Филиппом Плейном. Плейн появился в студии “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rk8P6qyIfKg">Вечернего Урганта</a>”, и телеведущий не удержался от вопроса про светскую львицу.На это дизайнер неуверенно ответил: “Думаю, я ее где-то видел. Когда-то. Но в России много красивых девушек”.В комментариях под этим видео на You-Tube один из пользователей заметил, что шутка удалась:“С Яной очень смешно получилось. В интервью Алене она упоминала, что он хотел на ней жениться, а тут не вспомнил”.Ранее Иван Ургант <a href="https://ria.ru/20201006/rudkovskaya-1578360828.html" target="_blank">высмеял</a> продюсера, у которой недавно родился сын Арсений, за коляску для ребенка стоимостью полмиллиона рублей.

https://rsport.ria.ru/20201016/rudkovskaya-1580125338.html

https://ria.ru/20201017/galkin-1580227499.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, яна рудковская, иван ургант