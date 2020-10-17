https://ria.ru/20201017/rassledovanie-1580282300.html

Французская прокуратура рассказала о ходе расследования убийства учителя

Девять человек задержаны в рамках расследования по делу об убийстве учителя в пригороде Парижа, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:32

2020-10-17T16:32

2020-10-17T20:02

убийство учителя во франции

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Девять человек задержаны в рамках расследования по делу об убийстве учителя в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>, сообщил глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар.Ранее о девяти задержанных сообщал телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a>."На нынешнем этапе расследования девять человек задержаны и помещены под стражу", - заявил Рикар в ходе пресс-конференции.По его словам, четверо задержанных – близкие родственники совершившего нападение. Кроме того, два человека сами явились вечером в пятницу в комиссариат Эврё, чтобы сообщить о том, что имели контакты с подозреваемым.В числе задержанных - отец одной из учащихся, которая пожаловалась на учителя, а также его супруга. Отмечается, что ранее мужчина уже был известен правоохранительным органам. Глава прокуратуры добавил, что сводная сестра этого мужчины в 2014 вступила в террористическую группировку "Исламское государство"* в Сирии.В пятницу вечером преступник обезглавил преподавателя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. На данный момент в рамках расследования задержаны девять человек, в том числе родственники нападавшего.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em>

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580283976.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, в мире