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Во Франции проведут национальную церемонию прощания с убитым учителем
Национальная церемония прощания с убитым учителем истории пройдет во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T12:27
2020-10-17T20:04
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Национальная церемония прощания с убитым учителем истории пройдет во Франции, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a> со ссылкой на источники в правительстве.Канал отмечает, что церемония должна пройти в ближайшее время, но точная дата пока неизвестна, так как власти все еще обсуждают этот вопрос с семьей жертвы.В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова, и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Ряд СМИ утверждают, что предполагаемый нападавший мог родиться в Москве в 2002 году, и указывают на его чеченское происхождение. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом.По данным СМИ, в рамках расследования дела на данный момент задержаны девять человек, в числе которых члены семьи нападавшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580241002.html
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, в мире

Во Франции проведут национальную церемонию прощания с убитым учителем

12:27 17.10.2020 (обновлено: 20:04 17.10.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauНа месте нападения на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте нападения на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© REUTERS / Charles Platiau
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Национальная церемония прощания с убитым учителем истории пройдет во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правительстве.
Канал отмечает, что церемония должна пройти в ближайшее время, но точная дата пока неизвестна, так как власти все еще обсуждают этот вопрос с семьей жертвы.
В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова, и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 09:51
Были знакомы. Задержаны фигуранты, причастные к убийству учителя в Париже
Ряд СМИ утверждают, что предполагаемый нападавший мог родиться в Москве в 2002 году, и указывают на его чеченское происхождение. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.
По данным СМИ, в рамках расследования дела на данный момент задержаны девять человек, в числе которых члены семьи нападавшего.
 
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Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронФранцияВ мире
 
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