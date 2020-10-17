https://ria.ru/20201017/pogoda-1580261560.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Первая половина следующей недели в Москве будет холодной с ночными заморозками, местами будет идти мокрый снег с дождём, но снежный покров не образуется, а к... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:09
2020-10-17T13:09
2020-10-17T13:26
евгений тишковец
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Первая половина следующей недели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет холодной с ночными заморозками, местами будет идти мокрый снег с дождём, но снежный покров не образуется, а к концу недели потеплеет до плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Он добавил, что арктическое вторжение к концу недели сменится атлантическим теплом, и столбики термометров к пятнице и следующим выходным поднимутся до плюс 7-12 градусов.
https://ria.ru/20201017/davlenie-1580262591.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, погода, москва, общество