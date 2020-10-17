Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/neobychnyy-desert-ili-myasnoe-morozhenoe-iz-belorussii-1580281554.html
Необычный десерт, или Мясное мороженое из Белоруссии
Ученые из Института мясо-молочной промышленности Белоруссии разработали мороженое из отборного мясного сырья. Необычный десерт создатели назвали Ice Meat. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.
2020-10-17T16:28
2020-10-17T16:36
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580281058_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1862765420af859a9029dc18b062f4bc.jpg
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Необычный десерт, или Мясное мороженое из Белоруссии
Ученые из Института мясо-молочной промышленности Белоруссии разработали мороженое из отборного мясного сырья. Необычный десерт создатели назвали Ice Meat. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.
2020-10-17T16:28
true
PT0M52S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580281058_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e00535e68761ea12a89e3ae7a3d24ab0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, белоруссия, еда, продукты, видео
Необычный десерт, или Мясное мороженое из Белоруссии
Ученые из Института мясо-молочной промышленности Белоруссии разработали мороженое из отборного мясного сырья. Необычный десерт создатели назвали Ice Meat. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.
2020-10-17T16:28
true
PT0M52S

Необычный десерт, или Мясное мороженое из Белоруссии

16:28 17.10.2020 (обновлено: 16:36 17.10.2020)
 
Читать ria.ru в
Ученые из Института мясо-молочной промышленности Белоруссии разработали мороженое из отборного мясного сырья. Необычный десерт создатели назвали Ice Meat. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.
 
Обсудить0
Белоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния