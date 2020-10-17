https://ria.ru/20201017/neobychnyy-desert-ili-myasnoe-morozhenoe-iz-belorussii-1580281554.html
Необычный десерт, или Мясное мороженое из Белоруссии
Ученые из Института мясо-молочной промышленности Белоруссии разработали мороженое из отборного мясного сырья. Необычный десерт создатели назвали Ice Meat. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.
2020-10-17T16:28
2020-10-17T16:28
2020-10-17T16:36
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белоруссия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Необычный десерт, или Мясное мороженое из Белоруссии
Ученые из Института мясо-молочной промышленности Белоруссии разработали мороженое из отборного мясного сырья. Необычный десерт создатели назвали Ice Meat. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.
2020-10-17T16:28
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PT0M52S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, белоруссия, еда, продукты, видео
Необычный десерт, или Мясное мороженое из Белоруссии
Ученые из Института мясо-молочной промышленности Белоруссии разработали мороженое из отборного мясного сырья. Необычный десерт создатели назвали Ice Meat. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.
2020-10-17T16:28
true
PT0M52S
Необычный десерт, или Мясное мороженое из Белоруссии
16:28 17.10.2020 (обновлено: 16:36 17.10.2020)
Ученые из Института мясо-молочной промышленности Белоруссии разработали мороженое из отборного мясного сырья. Необычный десерт создатели назвали Ice Meat. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.