Необычный десерт, или Мясное мороженое из Белоруссии

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Ученые из Института мясо-молочной промышленности Белоруссии разработали мороженое из отборного мясного сырья. Необычный десерт создатели назвали Ice Meat. Ученые уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.