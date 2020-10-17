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https://ria.ru/20201017/moshennichestvo-1580253828.html
СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве
Главу администрации Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СКР РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:55
2020-10-17T13:02
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский район
ленинградская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости.</strong> Главу администрации <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> задержали по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> по <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.По данным сайта администрации района, его глава — <a href="http://ria.ru/person_GennadijjOrlov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Орлов</a>, исполняющий эти обязанности более десяти лет.По данным следствия, подозреваемый "не позднее 31 июля 2019 года" вместе с председателем комитета финансов района и иными лицами, действуя путем обмана подчиненных, используя документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, организовали оплату за счет средств местного бюджета путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись."Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства", — отмечается в релизе СК.В рамках расследования этого дела провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого.
https://ria.ru/20201014/vzyatki-1579734247.html
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выборгский район
ленинградская область
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следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, ленинградская область, происшествия

СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве

11:55 17.10.2020 (обновлено: 13:02 17.10.2020)
 
© Фото : @orlovinsta/InstagramГлава Администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов
Глава Администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : @orlovinsta/Instagram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Главу администрации Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СКР по Ленинградской области.
По данным сайта администрации района, его глава — Геннадий Орлов, исполняющий эти обязанности более десяти лет.

"По подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному (сговору. — Прим. ред.) (ч. 4 ст. 159 УК РФ), задержан глава МО "Выборгский район" Ленинградской области", — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

По данным следствия, подозреваемый "не позднее 31 июля 2019 года" вместе с председателем комитета финансов района и иными лицами, действуя путем обмана подчиненных, используя документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, организовали оплату за счет средств местного бюджета путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись.
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"Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства", — отмечается в релизе СК.
В рамках расследования этого дела провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Выборгский районЛенинградская областьПроисшествия
 
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