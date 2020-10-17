https://ria.ru/20201017/moshennichestvo-1580253828.html

СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве

Главу администрации Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СКР РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T11:55

2020-10-17T11:55

2020-10-17T13:02

следственный комитет россии (ск рф)

выборгский район

ленинградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580254768_0:159:1080:767_1400x0_80_0_0_42a8b8bc5cdae13a57db8208562711a2.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости.</strong> Главу администрации <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> задержали по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> по <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.По данным сайта администрации района, его глава — <a href="http://ria.ru/person_GennadijjOrlov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Орлов</a>, исполняющий эти обязанности более десяти лет.По данным следствия, подозреваемый "не позднее 31 июля 2019 года" вместе с председателем комитета финансов района и иными лицами, действуя путем обмана подчиненных, используя документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, организовали оплату за счет средств местного бюджета путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись."Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства", — отмечается в релизе СК.В рамках расследования этого дела провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

https://ria.ru/20201014/vzyatki-1579734247.html

2

выборгский район

ленинградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, ленинградская область, происшествия