СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве
11:55 17.10.2020 (обновлено: 13:02 17.10.2020)
© Фото : @orlovinsta/InstagramГлава Администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Главу администрации Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СКР по Ленинградской области.
По данным сайта администрации района, его глава — Геннадий Орлов, исполняющий эти обязанности более десяти лет.
"По подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному (сговору. — Прим. ред.) (ч. 4 ст. 159 УК РФ), задержан глава МО "Выборгский район" Ленинградской области", — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.
По данным следствия, подозреваемый "не позднее 31 июля 2019 года" вместе с председателем комитета финансов района и иными лицами, действуя путем обмана подчиненных, используя документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, организовали оплату за счет средств местного бюджета путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись.
14 октября, 12:09Экс-глава Удмуртии Соловьев получил десять лет колонии за взятки
"Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства", — отмечается в релизе СК.
В рамках расследования этого дела провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого.