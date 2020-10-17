https://ria.ru/20201017/minsk-1580278324.html

В Минске завершился женский марш

Несанкционированный протестный марш, в котором приняли участие свыше 100 женщин, завершился в Минске, ни одна из его участниц не была задержана... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:03

2020-10-17T16:03

2020-10-17T16:14

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Несанкционированный протестный марш, в котором приняли участие свыше 100 женщин, завершился в Минске, ни одна из его участниц не была задержана правоохранителями, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу десятки жительниц Минска собрались у одного из торговых центров в районе станции метро "Восток" на востоке белорусской столицы и двинулись по проспекту Независимости в центр города. В руках они несли плакаты, цветы и бело-красно-белые флаги, ставшие одним из символом белорусского протестного движения. По пути они скандировали лозунги, критикуя политику действующей власти и требуя освободить одну из ключевых фигур белорусской оппозиции - члена координационного совета Марию Колесникову.В этот день на улицах Минска были развернуты дополнительные подразделения милиции. По проспекту Независимости курсировали экипажи ГАИ. Периодически участники несанкционированной властями акции выкрикивали "Присоединяйся", обращаясь к прохожим.Изначально участницы акции обозначили конечной точкой марша дома сотрудников ОМОН в Уручье. Однако из-за опасения провокаций в итоге решили двигаться в направлении центра города. Вскоре к ним присоединилась известная оппозиционная активистка Нина Багинская, постоянная участница такого рода мероприятий.Дойдя до площади Якуба Коласа в центре Минска, участницы шествия вскоре начали расходиться, разбившись на небольшие группы. Подобные "женские" акции проходят в Минске уже несколько недель подряд и, как правило, сопровождаются задержаниями. Однако сегодняшняя стала исключением. Впоследствии по окончании марша девушки прогуливались с цветами по центральным улицам города, такой формат они сами прозвали "демаршем".Параллельно с этим в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова белорусские силовики провели жесткие задержания участников студенческого протестного шествия. Всего были задержаны свыше 10 человек, в том числе журналисты. Среди них – корреспондент РИА Новости, которого после проверки документов отпустили.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/minsk-1580265544.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире