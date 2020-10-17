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В Мастерской "Сенеж" прошел выпуск участников программы "Наставничество"
Выпуск участников флагманской программы "Наставничество" набора 2019 года состоялся в субботу в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия –... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:19
2020-10-17T21:19
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Выпуск участников флагманской программы "Наставничество" набора 2019 года состоялся в субботу в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В течение одного года наставники работали с подопечными, распределенные по группам из 170 человек. Программа "Наставничество" нацелена на развитие профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения лауреатов проектов президентской платформы. Она реализуется Мастерской управления "Сенеж" при поддержке Клуба Лидеров "Эльбрус" с 2018 года. Наставниками выступают победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России". За время реализации программы ее участниками стали 214 человек."Программа "Наставничество" дает молодым людям, победителям и финалистам разных конкурсов платформы возможность получить индивидуального наставника. Это хорошая перспектива не только для подопечных в достижении своих целей, но и шанс для наставника получить разнонаправленный опыт, признание в профессиональной среде и знания о ценностях нового поколения", – привели в пресс-службе комментарий руководителя программы "Наставничество" Марии Мировой. С 2020 года организаторы привлекли для наставничества победителей и финалистов конкурсов "Учитель будущего" и "Цифровой прорыв". Появилась педагогическая экспертиза, в том числе в сфере ИТ. "Мы отмечаем повышенный спрос от сторонних организаций, даже от частных лиц, на методологию программы “Наставничество”. Поэтому планируем расширить ее контур и в 2021 году преобразовать “Наставничество” в комплексный продукт, готовый к тиражированию на других площадках. Это позволит успешным наставникам, выпускникам программы, распространить нашу технологию в своих организациях и проектах", – сказала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, председатель клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова.Отбор участников в программу "Наставничество" 2020 года начался в сентябре. В нее отберут 100 наставников и столько же подопечных молодых людей. Первая установочная сессия для новых слушателей запланирована на 28 ноября. Программа предусматривает как дистанционное обучение, так и очные встречи - в зависимости от эпидемиологической ситуации.
https://na.ria.ru/20200930/kravtsov-1578008777.html
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образование - общество, общество

В Мастерской "Сенеж" прошел выпуск участников программы "Наставничество"

21:19 17.10.2020
 
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области
Мастерская управления Сенеж на территории городского округа Солнечногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav Pavlov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Выпуск участников флагманской программы "Наставничество" набора 2019 года состоялся в субботу в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В течение одного года наставники работали с подопечными, распределенные по группам из 170 человек.
Программа "Наставничество" нацелена на развитие профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения лауреатов проектов президентской платформы. Она реализуется Мастерской управления "Сенеж" при поддержке Клуба Лидеров "Эльбрус" с 2018 года. Наставниками выступают победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России". За время реализации программы ее участниками стали 214 человек.
"Программа "Наставничество" дает молодым людям, победителям и финалистам разных конкурсов платформы возможность получить индивидуального наставника. Это хорошая перспектива не только для подопечных в достижении своих целей, но и шанс для наставника получить разнонаправленный опыт, признание в профессиональной среде и знания о ценностях нового поколения", – привели в пресс-службе комментарий руководителя программы "Наставничество" Марии Мировой.
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С 2020 года организаторы привлекли для наставничества победителей и финалистов конкурсов "Учитель будущего" и "Цифровой прорыв". Появилась педагогическая экспертиза, в том числе в сфере ИТ.
"Мы отмечаем повышенный спрос от сторонних организаций, даже от частных лиц, на методологию программы “Наставничество”. Поэтому планируем расширить ее контур и в 2021 году преобразовать “Наставничество” в комплексный продукт, готовый к тиражированию на других площадках. Это позволит успешным наставникам, выпускникам программы, распространить нашу технологию в своих организациях и проектах", – сказала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, председатель клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова.
Отбор участников в программу "Наставничество" 2020 года начался в сентябре. В нее отберут 100 наставников и столько же подопечных молодых людей. Первая установочная сессия для новых слушателей запланирована на 28 ноября. Программа предусматривает как дистанционное обучение, так и очные встречи - в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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