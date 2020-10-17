Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201017/lyubimov-1580277334.html
Любимов: международное сотрудничество важно для Рязанской области
Рязанская область видит международное сотрудничество как неотъемлемую часть региональной экономики, образования, медицины и культуры, заявил губернатор Николай... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:52
2020-10-17T15:52
рязанская область
николай любимов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
рязанская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571865373_0:0:1369:770_1400x0_80_0_0_a313f8fb3f29a4e1650c51995e91cc8a.jpg
<strong>РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанская область</a> видит международное сотрудничество как неотъемлемую часть региональной экономики, образования, медицины и культуры, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на встрече с руководителем <a href="http://ria.ru/organization_Rossotrudnichestvo/" target="_blank" data-auto="true">Россотрудничества</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Primakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Примаковым</a>.Встреча прошла в столице. Губернатор обсудил с главой Россотрудничества целый ряд вопросов, которые касаются совместной деятельности в рамках действующего соглашения о сотрудничестве, а также перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Также Любимов поблагодарил Примакова за поддержку инициатив Рязанской области и плодотворное сотрудничество по вопросам развития международных связей региона в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах."Сегодня при поддержке Россотрудничества в нашем регионе успешно реализуется целый ряд значимых международных проектов. Самые крупные из них – Фортепианный конкурс русской музыки и Форум древних городов. Мы наладили много реальных связей между городами и странами", – сказал губернатор.Он подчеркнул, что идея форума полностью совпадает с целями соглашения о развитии международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах, которое было подписано между регионом и агентством в августе 2020 года."Мы планируем и дальше развивать данное направление и надеемся на вашу поддержку", – добавил Любимов.В продолжение сотрудничества в сфере культуры, в том числе в рамках празднования 125-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина, обсуждалось участие рязанского региона в проекте агентства, направленном на популяризацию и продвижение русского языка за рубежом, а также в выставках и иных специализированных мероприятиях.Губернатор добавил, что регион готов активно презентовать как промышленные объекты, так и объекты туристической сферы, заинтересован в установлении сотрудничества между Рязанским центром бережливого производства и передовыми организациями зарубежных стран. "Мы готовы включаться и в новые проекты", – сказал Любимов и предложил определить "дорожную карту" на 2021 год.Примаков подчеркнул, что Россотрудничество готово поддерживать Рязанскую область в реализации проектов в гуманитарной и других сферах международного сотрудничества."Можете располагать представительствами Россотрудничества за рубежом в качестве своих практически выездных офисов. Мы всегда рады обсудить и поддержать интересные проекты. Готовы тесно работать и расширять горизонты нашего взаимодействия", – сказал он.
https://ria.ru/20201016/lyubimov-1580176014.html
https://ria.ru/20201010/ryazan-1579184732.html
https://ria.ru/20201007/asi-1578726727.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571865373_0:0:1217:912_1400x0_80_0_0_1a2a100b8adabd35676d56fc1aa8ca12.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай любимов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рязанская область, общество

Любимов: международное сотрудничество важно для Рязанской области

15:52 17.10.2020
 
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. Рязанская область видит международное сотрудничество как неотъемлемую часть региональной экономики, образования, медицины и культуры, заявил губернатор Николай Любимов на встрече с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым.
Встреча прошла в столице. Губернатор обсудил с главой Россотрудничества целый ряд вопросов, которые касаются совместной деятельности в рамках действующего соглашения о сотрудничестве, а также перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Также Любимов поблагодарил Примакова за поддержку инициатив Рязанской области и плодотворное сотрудничество по вопросам развития международных связей региона в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 17:57Рязанская область
Любимов: Германия является одним из главных партнеров Рязанской области
"Сегодня при поддержке Россотрудничества в нашем регионе успешно реализуется целый ряд значимых международных проектов. Самые крупные из них – Фортепианный конкурс русской музыки и Форум древних городов. Мы наладили много реальных связей между городами и странами", – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что идея форума полностью совпадает с целями соглашения о развитии международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах, которое было подписано между регионом и агентством в августе 2020 года.
"Мы планируем и дальше развивать данное направление и надеемся на вашу поддержку", – добавил Любимов.
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 15:41Рязанская область
Рязанский губернатор назвал АПК важнейшим направлением экономики области
В продолжение сотрудничества в сфере культуры, в том числе в рамках празднования 125-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина, обсуждалось участие рязанского региона в проекте агентства, направленном на популяризацию и продвижение русского языка за рубежом, а также в выставках и иных специализированных мероприятиях.
"Рязанская область видит международное сотрудничество как неотъемлемую часть региональной экономики, образования, медицины и культуры. На повестке дня сегодня стоят вопросы взаимодействия в сфере торговли, привлечения иностранных инвестиций, а также развития инновационных технологий", – отметил Любимов.
Губернатор добавил, что регион готов активно презентовать как промышленные объекты, так и объекты туристической сферы, заинтересован в установлении сотрудничества между Рязанским центром бережливого производства и передовыми организациями зарубежных стран. "Мы готовы включаться и в новые проекты", – сказал Любимов и предложил определить "дорожную карту" на 2021 год.
Примаков подчеркнул, что Россотрудничество готово поддерживать Рязанскую область в реализации проектов в гуманитарной и других сферах международного сотрудничества.
"Можете располагать представительствами Россотрудничества за рубежом в качестве своих практически выездных офисов. Мы всегда рады обсудить и поддержать интересные проекты. Готовы тесно работать и расширять горизонты нашего взаимодействия", – сказал он.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 21:41Рязанская область
Рязанский губернатор назвал АСИ надежным партнером области
 
Обсудить0
Рязанская областьНиколай ЛюбимовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Рязанская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния