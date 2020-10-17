https://ria.ru/20201017/lyubimov-1580277334.html

Любимов: международное сотрудничество важно для Рязанской области

Рязанская область видит международное сотрудничество как неотъемлемую часть региональной экономики, образования, медицины и культуры, заявил губернатор Николай... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T15:52

2020-10-17T15:52

2020-10-17T15:52

рязанская область

николай любимов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

рязанская область

общество

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<strong>РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанская область</a> видит международное сотрудничество как неотъемлемую часть региональной экономики, образования, медицины и культуры, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на встрече с руководителем <a href="http://ria.ru/organization_Rossotrudnichestvo/" target="_blank" data-auto="true">Россотрудничества</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Primakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Примаковым</a>.Встреча прошла в столице. Губернатор обсудил с главой Россотрудничества целый ряд вопросов, которые касаются совместной деятельности в рамках действующего соглашения о сотрудничестве, а также перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Также Любимов поблагодарил Примакова за поддержку инициатив Рязанской области и плодотворное сотрудничество по вопросам развития международных связей региона в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах."Сегодня при поддержке Россотрудничества в нашем регионе успешно реализуется целый ряд значимых международных проектов. Самые крупные из них – Фортепианный конкурс русской музыки и Форум древних городов. Мы наладили много реальных связей между городами и странами", – сказал губернатор.Он подчеркнул, что идея форума полностью совпадает с целями соглашения о развитии международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах, которое было подписано между регионом и агентством в августе 2020 года."Мы планируем и дальше развивать данное направление и надеемся на вашу поддержку", – добавил Любимов.В продолжение сотрудничества в сфере культуры, в том числе в рамках празднования 125-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина, обсуждалось участие рязанского региона в проекте агентства, направленном на популяризацию и продвижение русского языка за рубежом, а также в выставках и иных специализированных мероприятиях.Губернатор добавил, что регион готов активно презентовать как промышленные объекты, так и объекты туристической сферы, заинтересован в установлении сотрудничества между Рязанским центром бережливого производства и передовыми организациями зарубежных стран. "Мы готовы включаться и в новые проекты", – сказал Любимов и предложил определить "дорожную карту" на 2021 год.Примаков подчеркнул, что Россотрудничество готово поддерживать Рязанскую область в реализации проектов в гуманитарной и других сферах международного сотрудничества."Можете располагать представительствами Россотрудничества за рубежом в качестве своих практически выездных офисов. Мы всегда рады обсудить и поддержать интересные проекты. Готовы тесно работать и расширять горизонты нашего взаимодействия", – сказал он.

https://ria.ru/20201016/lyubimov-1580176014.html

https://ria.ru/20201010/ryazan-1579184732.html

https://ria.ru/20201007/asi-1578726727.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рязанская область, общество