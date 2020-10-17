https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580284226.html

Путин и саудовский принц обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом, а также... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:48

2020-10-17T16:48

2020-10-17T16:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мухаммед бен сальман

владимир путин

саудовская аравия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_0:0:2949:1659_1400x0_80_0_0_b6697633b65b554f5d77a852c335e075.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и наследный принц <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед Бен Сальман</a> Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом, а также перспективы использования российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.В субботу Владимир Путин провел телефонный разговор с Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом."Обсуждена также тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективы использования российской вакцины "Спутник V" в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.Добавляется, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576882710.html

саудовская аравия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мухаммед бен сальман, владимир путин, саудовская аравия, в мире