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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580284226.html
Путин и саудовский принц обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом, а также... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:48
2020-10-17T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мухаммед бен сальман
владимир путин
саудовская аравия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и наследный принц <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед Бен Сальман</a> Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом, а также перспективы использования российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.В субботу Владимир Путин провел телефонный разговор с Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом."Обсуждена также тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективы использования российской вакцины "Спутник V" в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.Добавляется, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576882710.html
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коронавирус covid-19, мухаммед бен сальман, владимир путин, саудовская аравия, в мире

Путин и саудовский принц обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19

16:48 17.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом, а также перспективы использования российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
В субботу Владимир Путин провел телефонный разговор с Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 15:24Распространение нового коронавируса
Путин и король Саудовской Аравии обсудили российскую вакцину от COVID-19
"Обсуждена также тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективы использования российской вакцины "Спутник V" в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мухаммед бен СальманВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
 
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