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Минобороны России развернет в Абхазии госпиталь на сто койко-мест
Министерство обороны России сообщило, что по просьбе Абхазии развернет в Сухуме мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с новой... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T07:28
2020-10-17T07:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
абхазия
в мире
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<strong>БУДЁННОВСК (Ставропольский край), 17 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> сообщило, что по просьбе <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> развернет в Сухуме мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с новой <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a>.Ранее Минобороны Абхазии обратилось к главе российского военного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a> с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.Отмечается, что военнослужащие одного из соединений Южного военного округа приступили к маршу своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из <a href="http://ria.ru/location_Budennovsk/" target="_blank" data-auto="true">Будённовска</a> в Сухум.Подчеркивается, что госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.По последним данным, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 2672, выздоровевших - 1175, включая лечившихся амбулаторно, зафиксированы 27 летальных случаев. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, россия, абхазия, в мире

Минобороны России развернет в Абхазии госпиталь на сто койко-мест

07:28 17.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВозведение мобильного госпиталя для лечения больных коронавирусом в поселке Мурмаши Мурманской области
Возведение мобильного госпиталя для лечения больных коронавирусом в поселке Мурмаши Мурманской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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БУДЁННОВСК (Ставропольский край), 17 окт - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило, что по просьбе Абхазии развернет в Сухуме мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Ранее Минобороны Абхазии обратилось к главе российского военного ведомства Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.
"Министерство обороны РФ по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что военнослужащие одного из соединений Южного военного округа приступили к маршу своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из Будённовска в Сухум.
"В составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. По завершению марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в город Сухум, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики Абхазия", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
По последним данным, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 2672, выздоровевших - 1175, включая лечившихся амбулаторно, зафиксированы 27 летальных случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАбхазияВ мире
 
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