Минобороны России развернет в Абхазии госпиталь на сто койко-мест
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВозведение мобильного госпиталя для лечения больных коронавирусом в поселке Мурмаши Мурманской области
БУДЁННОВСК (Ставропольский край), 17 окт - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило, что по просьбе Абхазии развернет в Сухуме мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Ранее Минобороны Абхазии обратилось к главе российского военного ведомства Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.
"Министерство обороны РФ по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие одного из соединений Южного военного округа приступили к маршу своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из Будённовска в Сухум.
"В составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. По завершению марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в город Сухум, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики Абхазия", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
По последним данным, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 2672, выздоровевших - 1175, включая лечившихся амбулаторно, зафиксированы 27 летальных случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.