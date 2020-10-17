https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580232474.html

Минобороны России развернет в Абхазии госпиталь на сто койко-мест

Министерство обороны России сообщило, что по просьбе Абхазии развернет в Сухуме мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с новой... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T07:28

2020-10-17T07:28

2020-10-17T07:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

абхазия

в мире

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<strong>БУДЁННОВСК (Ставропольский край), 17 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> сообщило, что по просьбе <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> развернет в Сухуме мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с новой <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a>.Ранее Минобороны Абхазии обратилось к главе российского военного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a> с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.Отмечается, что военнослужащие одного из соединений Южного военного округа приступили к маршу своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из <a href="http://ria.ru/location_Budennovsk/" target="_blank" data-auto="true">Будённовска</a> в Сухум.Подчеркивается, что госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.По последним данным, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 2672, выздоровевших - 1175, включая лечившихся амбулаторно, зафиксированы 27 летальных случаев. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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абхазия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, абхазия, в мире