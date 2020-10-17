https://ria.ru/20201017/gyandzha-1580228563.html

Азербайджан заявил о 12 погибших и десятках раненных при ударе по Гяндже

Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа достигло 12 человек, свыше 40 ранены, сообщили в генпрокуратуре республики. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:11

2020-10-17T03:11

2020-10-17T07:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города <u><a href="http://ria.ru/location_Ganja/">Гянджа</a></u> достигло 12 человек, свыше 40 ранены, сообщили в генпрокуратуре республики.Ранее говорилось о шести погибших и 35 раненых. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> заявили, что удар по Гяндже был нанесен оперативно-тактическими баллистическими ракетами "Скад" (Р-17) с территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> опровергла утверждение об ударах с территории республики.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

Tatyana Miloserdova мoральные уродцы.Бог им судья! 48

goldmikron Бог всем судья. О своих грехах печальтесь. 35

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире