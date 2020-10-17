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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/gyandzha-1580228563.html
Азербайджан заявил о 12 погибших и десятках раненных при ударе по Гяндже
Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа достигло 12 человек, свыше 40 ранены, сообщили в генпрокуратуре республики. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T03:11
2020-10-17T07:42
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
хикмет гаджиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города <u><a href="http://ria.ru/location_Ganja/">Гянджа</a></u> достигло 12 человек, свыше 40 ранены, сообщили в генпрокуратуре республики.Ранее говорилось о шести погибших и 35 раненых. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> заявили, что удар по Гяндже был нанесен оперативно-тактическими баллистическими ракетами "Скад" (Р-17) с территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> опровергла утверждение об ударах с территории республики.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
мoральные уродцы.Бог им судья!
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Бог всем судья. О своих грехах печальтесь.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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хикмет гаджиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о 12 погибших и десятках раненных при ударе по Гяндже

03:11 17.10.2020 (обновлено: 07:42 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоисковая собака работает на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
Поисковая собака работает на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа достигло 12 человек, свыше 40 ранены, сообщили в генпрокуратуре республики.
Ранее говорилось о шести погибших и 35 раненых. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
В Баку заявили, что удар по Гяндже был нанесен оперативно-тактическими баллистическими ракетами "Скад" (Р-17) с территории Армении. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла утверждение об ударах с территории республики.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаХикмет ГаджиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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