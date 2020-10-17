Шесть человек погибли в результате обстрела азербайджанской Гянджи
02:39 17.10.2020 (обновлено: 03:20 17.10.2020)
БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что число погибших в результате обстрела Гянджи выросло до шести.
Ранее сообщалось, что жертвами стали пять человек, двое из них - дети.
UPDATE: the number of killed as a result of Armenia's vile missile attack to Ganja reached to 6. The number of wounded is 35. Civilians are continued to be saved from the debris of destruction by emergency services. pic.twitter.com/Dfp3FLQwkV— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявляла, что с территории Республики Армения или со стороны ВС Армении никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта