https://ria.ru/20201017/gyandzha-1580226918.html

В Баку рассказали, какие ракеты Армения выпустила по Гяндже

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Вооруженные силы Армении выпустили по Гяндже оперативно-тактические баллистические ракеты "Скад"... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T02:31

2020-10-17T02:31

2020-10-17T02:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> сообщил, что Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> выпустили по <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гяндже</a> оперативно-тактические баллистические ракеты "Скад" (Р-17).Ракета "Скад" (по классификации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>) советская баллистическая ракета. Исходный вариант ракеты был назван Р-11, в дальнейшем ракета была модернизирована и получила индекс Р-17. Эта ракета входит в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус".Максимальная скорость ракеты составляет 1,7 км/с. "Скад" - баллистическая ракета средней дальности, она также может нести ядерный заряд.В субботу, 10 октября, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что ракета "Скад" (Р-17) была выпущена с территории Армении на азербайджанский город Мингячевир.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

4

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире