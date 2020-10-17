В Баку рассказали, какие ракеты Армения выпустила по Гяндже
БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Вооруженные силы Армении выпустили по Гяндже оперативно-тактические баллистические ракеты "Скад" (Р-17).
"Согласно ANAMA (Национальное агентство по очистке территорий от мин – ред.), ракеты, выпущенные в Гянджу, представляют собой оперативно-тактическую баллистическую ракету "Скад" / "Эльбрус". Об этом свидетельствуют осколки из зоны удара", - написал Гаджиев в Twitter.
According to ANAMA missiles fired to Ganja is SCUD/Elbrus Operative-Tactical Ballistic Missile. Fragments from the impact zone prove it. Targeting SCUD missile against densely populated civilians shows complete immorality and schizophrenic mindset of Armenia's pol-mil leaders pic.twitter.com/zXGbKmyvzS— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020
Ракета "Скад" (по классификации НАТО) советская баллистическая ракета. Исходный вариант ракеты был назван Р-11, в дальнейшем ракета была модернизирована и получила индекс Р-17. Эта ракета входит в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус".
Максимальная скорость ракеты составляет 1,7 км/с. "Скад" - баллистическая ракета средней дальности, она также может нести ядерный заряд.
В субботу, 10 октября, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что ракета "Скад" (Р-17) была выпущена с территории Армении на азербайджанский город Мингячевир.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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