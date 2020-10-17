В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
БАКУ, 17 окт - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что баллистические ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении.
"Баллистические ракеты были выпущены с территории Армении по городу Гянджа. Это далеко от зоны боевых действий. Военной необходимости не было. Министерство иностранных дел Армении подлым образом пытается отрицать ответственность своего государства за эти военные преступления", - написал Гаджиев в Twitter.
The ballistic missiles have been fired from the territory of Armenia against the city of Ganja. It is far away from combat zone. There was no military necessity. Armenia's foreign ministry in vile manner attempts to deny its state responsiblity for this nefarious warcrimes. pic.twitter.com/JC3jvLtKDL— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020
Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингячевира. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
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Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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