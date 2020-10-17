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https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580227994.html
Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя во Франции
Чеченская диаспора в Европе осудила убийство преподавателя истории под Парижем, которое, по некоторым данным, совершил человек с чеченскими корнями. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T03:01
2020-10-17T07:50
эммануэль макрон
чеченская республика (чечня)
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Чеченская диаспора в Европе осудила убийство преподавателя истории под <a href="https://ria.ru/location_Paris/" target="_blank">Парижем</a>, которое, по некоторым данным, совершил человек с чеченскими корнями.В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Телеканал указывает на предположительно чеченское происхождение предполагаемого нападавшего. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запрашивают сведения о личности нападавшего у французской стороны.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористических актом.Вместе с тем ассамблея обращается с призывом к политикам и СМИ внимательно относится к заявлениям, которые могут негативно отразится на чеченской диаспоре. В заявлении подчеркивается, что "ни одно сообщество не может нести ответственность за отдельные действия его выходцев".
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580225244.html
Надо понимать, что все убийства, грабежи и прочая... отныне будут совершаться россиянами. ?
32
Да нет, просто русскими. Это уже, практически, происходит. Если преступник хоть как-то связан с Россией, то, скорее всего, на Западе, его так и будут называть - русский. А вот «хорошие» это уже по национальностям.
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20
франция
париж
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эммануэль макрон, чеченская республика (чечня), франция, париж, в мире

Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя во Франции

03:01 17.10.2020 (обновлено: 07:50 17.10.2020)
 
© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Fotolia / joseph_hilfiger
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ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Чеченская диаспора в Европе осудила убийство преподавателя истории под Парижем, которое, по некоторым данным, совершил человек с чеченскими корнями.
В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Телеканал указывает на предположительно чеченское происхождение предполагаемого нападавшего. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запрашивают сведения о личности нападавшего у французской стороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.

"Ассамблея чеченцев Европы самым решительным образом осуждает это преступление, хочет вновь подтвердить позицию, которая заключается в осуждении всех форм религиозного экстремизма и любых актов насилия", - говорится в коммюнике организации, которое цитирует телеканал BFMTV.

Вместе с тем ассамблея обращается с призывом к политикам и СМИ внимательно относится к заявлениям, которые могут негативно отразится на чеченской диаспоре. В заявлении подчеркивается, что "ни одно сообщество не может нести ответственность за отдельные действия его выходцев".
На месте нападения на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
01:45
По делу об убийстве учителя во Франции задержали четырех человек
 
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Эммануэль МакронЧеченская республика (Чечня)ФранцияПарижВ мире
 
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