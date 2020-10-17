Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя во Франции
03:01 17.10.2020 (обновлено: 07:50 17.10.2020)
ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Чеченская диаспора в Европе осудила убийство преподавателя истории под Парижем, которое, по некоторым данным, совершил человек с чеченскими корнями.
В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Телеканал указывает на предположительно чеченское происхождение предполагаемого нападавшего. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запрашивают сведения о личности нападавшего у французской стороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.
"Ассамблея чеченцев Европы самым решительным образом осуждает это преступление, хочет вновь подтвердить позицию, которая заключается в осуждении всех форм религиозного экстремизма и любых актов насилия", - говорится в коммюнике организации, которое цитирует телеканал BFMTV.
Вместе с тем ассамблея обращается с призывом к политикам и СМИ внимательно относится к заявлениям, которые могут негативно отразится на чеченской диаспоре. В заявлении подчеркивается, что "ни одно сообщество не может нести ответственность за отдельные действия его выходцев".