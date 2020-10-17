https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221636.html
Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
Обыски проходят дома у предполагаемого убийцы учителя истории во Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:39
2020-10-17T00:39
2020-10-17T00:39
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Обыски проходят дома у предполагаемого убийцы учителя истории во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a>.Как сообщается, следователи изымают компьютерное оборудование, телефоны, ищут документы, чтобы попытаться установить расписание предполагаемого злоумышленника в последние часы.В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористических актом.
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580220498.html
1
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости.
Обыски проходят дома у предполагаемого убийцы учителя истории во Франции
, сообщает телеканал BFMTV
.
Как сообщается, следователи изымают компьютерное оборудование, телефоны, ищут документы, чтобы попытаться установить расписание предполагаемого злоумышленника в последние часы.
В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа
. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористических актом.