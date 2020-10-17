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https://ria.ru/20201017/brezhneva-1580258695.html
Фанаты раскритиковали фото Веры Брежневой в нижнем белье
Певица Вера Брежнева выложила в свой Instagram новое фото и возмутила подписчиков. Они посчитали, что публикация таких откровенных фотографий - дурной тон. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T12:46
2020-10-17T12:46
шоубиз
знаменитости
звезды
вера брежнева
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Вера Брежнева</a> выложила в свой Instagram новое фото и возмутила подписчиков. Они посчитали, что публикация таких откровенных фотографий - дурной тон. На размещенном снимке исполнительница позирует в черном боди с вырезом на правой части живота. “Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря”, - написала экс-солистка “ВИА Гры”.Не все подписчики оценили пост Брежневой.“Не пора ли пупок прикрыть маленько?”, Просто уже некультурно вот так открывать все, что можно и нельзя”, “Ну Вам же не двадцать лет, Вера... Некрасиво уже пупки показывать”, “Вообще, когда человек обнажатся, возникает вопрос: почему?”, “Взрослая женщина, хватит все это показывать. Можно и по другому себя преподнести и красиво, а не так”, - сообщили они в комментариях.Ранее Брежневу <a href="https://ria.ru/20200623/1573335683.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">раскритиковали</a> в Сети за якобы неженственный вид на репетиции и негативно оценили ее внешний вид.
https://ria.ru/20201010/brezhneva-1579195007.html
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60
знаменитости, звезды, вера брежнева

Фанаты раскритиковали фото Веры Брежневой в нижнем белье

12:46 17.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Певица Вера Брежнева выложила в свой Instagram новое фото и возмутила подписчиков. Они посчитали, что публикация таких откровенных фотографий - дурной тон.
На размещенном снимке исполнительница позирует в черном боди с вырезом на правой части живота. “Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря”, - написала экс-солистка “ВИА Гры”.
Не все подписчики оценили пост Брежневой.
“Не пора ли пупок прикрыть маленько?”, Просто уже некультурно вот так открывать все, что можно и нельзя”, “Ну Вам же не двадцать лет, Вера... Некрасиво уже пупки показывать”, “Вообще, когда человек обнажатся, возникает вопрос: почему?”, “Взрослая женщина, хватит все это показывать. Можно и по другому себя преподнести и красиво, а не так”, - сообщили они в комментариях.
Ранее Брежневу раскритиковали в Сети за якобы неженственный вид на репетиции и негативно оценили ее внешний вид.
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 17:08Шоубиз
“Портит Костю”: охранник “ВИА Гры” раскрыл правду о характере Брежневой
 
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