https://ria.ru/20201017/brezhneva-1580258695.html

Фанаты раскритиковали фото Веры Брежневой в нижнем белье

Певица Вера Брежнева выложила в свой Instagram новое фото и возмутила подписчиков. Они посчитали, что публикация таких откровенных фотографий - дурной тон. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T12:46

2020-10-17T12:46

2020-10-17T12:46

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вера брежнева

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Вера Брежнева</a> выложила в свой Instagram новое фото и возмутила подписчиков. Они посчитали, что публикация таких откровенных фотографий - дурной тон. На размещенном снимке исполнительница позирует в черном боди с вырезом на правой части живота. “Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря”, - написала экс-солистка “ВИА Гры”.Не все подписчики оценили пост Брежневой.“Не пора ли пупок прикрыть маленько?”, Просто уже некультурно вот так открывать все, что можно и нельзя”, “Ну Вам же не двадцать лет, Вера... Некрасиво уже пупки показывать”, “Вообще, когда человек обнажатся, возникает вопрос: почему?”, “Взрослая женщина, хватит все это показывать. Можно и по другому себя преподнести и красиво, а не так”, - сообщили они в комментариях.Ранее Брежневу <a href="https://ria.ru/20200623/1573335683.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">раскритиковали</a> в Сети за якобы неженственный вид на репетиции и негативно оценили ее внешний вид.

https://ria.ru/20201010/brezhneva-1579195007.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, вера брежнева