В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:54 17.10.2020 (обновлено: 00:56 17.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖитель дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
БАКУ, 17 окт - РИА Новости. Мирные граждане пострадали в результате ракетного обстрела города Гянджи, сообщил в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Сообщается о пострадавших среди мирного населения", - написал Гаджиев.
Ранее в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. По итогам консультаций сегодня в 12:00 (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. В ходе прошедшей встречи Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса. Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе