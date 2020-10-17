https://ria.ru/20201017/antibiotiki-1580229978.html

Врач предсказал появление "бактериального спецназа" в России

Россияне стали активнее заниматься самолечением на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Бесконтрольное употребление антибиотиков и других препаратов может... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T04:11

2020-10-17T04:11

2020-10-17T04:11

россия

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148648/51/1486485107_0:198:5019:3021_1400x0_80_0_0_02389f873f175663393c04ae4da2b414.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Россияне стали активнее заниматься самолечением на фоне роста заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. Бесконтрольное употребление антибиотиков и других препаратов может привести к появлению "бактериального спецназа", рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201017/samolechenie-1580148701.html">радио Sputnik</a> врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный.Одним из способов лечения пневмонии является прием антибиотиков. В обычной ситуации их должен назначать врач, а потом контролировать весь курс лечения. Однако страх перед новым вирусом, который серьезно влияет на легкие, подтолкнул россиян к занятию самолечением. Последствия могут быть самыми серьезными, отметил Алексей Бессмертный. Самостоятельный прием противовирусных препаратов в качестве профилактики – тоже не лучшая идея. Алексей Бессмертный напоминает, что большинство таких лекарств имеет низкую эффективность и множество побочных эффектов. "Осенью, весной, а кто-то и зимой - многие принимают в профилактических целях различные противовирусные препараты. Сейчас в условиях коронавирусной инфекции люди стали принимать еще больше разнообразных лекарств в надежде, что это поможет либо не заболеть, либо вылечить вирусные инфекции, в том числе и грипп, и коронавирус. Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова "совсем"",– полагает врач Алексей Бессмертный. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580228232.html

Ярослав Погодин Наверное пришло время переаттестации врачей. Да и экспертов тоже. Особенно на фоне пандемии каждый должен нести ответственность за предсказания, показания и рекомендации. 19

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество