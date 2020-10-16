https://ria.ru/20201016/vaktsinatsiya-1580179447.html
Минздрав планирует привить от COVID-19 работающих в "красной зоне" врачей
Врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, до конца года надо привить от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:08
2020-10-16T18:08
2020-10-16T18:23
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>ГЕЛЕНДЖИК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, до конца года надо привить от COVID-19, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Врачей до конца года нужно привить всех, кто работает на амбулаторном приеме, на скорой помощи и с потенциально опасными в плане заражения пациентами", - сказал Мурашко журналистам.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество