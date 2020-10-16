https://ria.ru/20201016/vaktsinatsiya-1580179447.html

Минздрав планирует привить от COVID-19 работающих в "красной зоне" врачей

Врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, до конца года надо привить от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:08

2020-10-16T18:08

2020-10-16T18:23

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>ГЕЛЕНДЖИК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, до конца года надо привить от COVID-19, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Врачей до конца года нужно привить всех, кто работает на амбулаторном приеме, на скорой помощи и с потенциально опасными в плане заражения пациентами", - сказал Мурашко журналистам.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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