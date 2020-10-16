https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580102456.html

В Кремле рассказали о ситуации с производством вакцины от COVID-19

Россия уже имеет документы о совместном производстве российской вакцины от COVID-19 в целом ряде стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:07

2020-10-16T13:07

2020-10-16T13:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Россия уже имеет документы о совместном производстве российской вакцины от COVID-19 в целом ряде стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Газета Times выпустила материал, в котором говорится о том, что Россия ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда Россия планирует продавать собственную вакцину.Россия, как напомнил Песков, "имеет документ о намерениях по продаже и совместному производству" своей вакцины "в целом ряде стран".В конце сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих фармацевтических групп Египта Pharco договорились о поставках в страну 25 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, в Индии - 100 миллионов доз, а также в Узбекистане - до 35 миллионов доз и Непале - 25 миллионов доз. Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.Кроме того, в начале сентября президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили перспективы совместного производства разработанной в России вакцины. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее говорил, что фонд обсуждает производство российской вакцины против коронавируса с Бразилией, Индией, Южной Кореей, Кубой.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580100990.html

https://ria.ru/20201015/vaktsiny-1580026307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество