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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580102456.html
В Кремле рассказали о ситуации с производством вакцины от COVID-19
Россия уже имеет документы о совместном производстве российской вакцины от COVID-19 в целом ряде стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:07
2020-10-16T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Россия уже имеет документы о совместном производстве российской вакцины от COVID-19 в целом ряде стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Газета Times выпустила материал, в котором говорится о том, что Россия ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда Россия планирует продавать собственную вакцину.Россия, как напомнил Песков, "имеет документ о намерениях по продаже и совместному производству" своей вакцины "в целом ряде стран".В конце сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих фармацевтических групп Египта Pharco договорились о поставках в страну 25 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, в Индии - 100 миллионов доз, а также в Узбекистане - до 35 миллионов доз и Непале - 25 миллионов доз. Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.Кроме того, в начале сентября президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили перспективы совместного производства разработанной в России вакцины. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее говорил, что фонд обсуждает производство российской вакцины против коронавируса с Бразилией, Индией, Южной Кореей, Кубой.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580100990.html
https://ria.ru/20201015/vaktsiny-1580026307.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество

В Кремле рассказали о ситуации с производством вакцины от COVID-19

13:07 16.10.2020 (обновлено: 13:41 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия уже имеет документы о совместном производстве российской вакцины от COVID-19 в целом ряде стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета Times выпустила материал, в котором говорится о том, что Россия ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда Россия планирует продавать собственную вакцину.
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Россия, как напомнил Песков, "имеет документ о намерениях по продаже и совместному производству" своей вакцины "в целом ряде стран".

"И, естественно, в этих странах Россия не скупится на информацию о преимуществах своей вакцины", - отметил он.

В конце сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих фармацевтических групп Египта Pharco договорились о поставках в страну 25 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, в Индии - 100 миллионов доз, а также в Узбекистане - до 35 миллионов доз и Непале - 25 миллионов доз. Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.
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Кроме того, в начале сентября президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили перспективы совместного производства разработанной в России вакцины. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее говорил, что фонд обсуждает производство российской вакцины против коронавируса с Бразилией, Индией, Южной Кореей, Кубой.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
 
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