https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580096586.html
Глава Национального совета Швейцарии встретится с Тихановской
Председатель Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии Изабель Море 19 октября в рамках официального визита в Прибалтику проведет встречу с... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:39
2020-10-16T12:39
2020-10-16T12:39
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
генеральная прокуратура рф
латвия
белоруссия
вильнюс
в мире
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<strong>ЦЮРИХ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Национального совета (нижней палаты парламента) <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> Изабель Море 19 октября в рамках официального визита в <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтику</a> проведет встречу с экс-кандидатом на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>."Во время официального визита в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонию</a> председатель Национального совета Изабель Море проведет в понедельник, 19 октября, в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a> переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Они обсудят последние политические события в Белоруссии, а также надежды и ожидания оппозиции", - сообщается на сайте Национального совета.Как отмечается, Море и другие представители Нацсовета направятся в прибалтийские страны, чтобы получить больше информации о мерах, принимаемых для борьбы с COVID-19 и экономическим кризисом, вызванным пандемией. Швейцарские парламентарии намерены обсудить с властями стран <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a> реакцию <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> на кризис, а также политику в сфере безопасности и энергетики.В ходе визита Море в прибалтийские страны запланированы встречи с президентом Литвы и главой внешнеполитического ведомства страны, представителями парламентов и правительства Латвии и Эстонии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580066921.html
Ольга Занкова
умиляет... "великие" лилипуты ЕС - Швейцария, прибалты.. чего-то там обсуждают, встречаются...Ну всем ОООООчень важно, что обсудят они там с кухаркой....
13
Mar Nightmare
Погладит Тихановскую по голове, скажет, что поддерживает и подарит её плитку швейцарского шоколада в утешение ?
12
10
латвия
белоруссия
вильнюс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, генеральная прокуратура рф, латвия, белоруссия, вильнюс, в мире