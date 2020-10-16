Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580096586.html
Глава Национального совета Швейцарии встретится с Тихановской
Председатель Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии Изабель Море 19 октября в рамках официального визита в Прибалтику проведет встречу с... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:39
2020-10-16T12:39
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
генеральная прокуратура рф
латвия
белоруссия
вильнюс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593092_0:58:2872:1674_1400x0_80_0_0_546264512ff438dfc90584e3885bf362.jpg
<strong>ЦЮРИХ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Национального совета (нижней палаты парламента) <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> Изабель Море 19 октября в рамках официального визита в <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтику</a> проведет встречу с экс-кандидатом на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>."Во время официального визита в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонию</a> председатель Национального совета Изабель Море проведет в понедельник, 19 октября, в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a> переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Они обсудят последние политические события в Белоруссии, а также надежды и ожидания оппозиции", - сообщается на сайте Национального совета.Как отмечается, Море и другие представители Нацсовета направятся в прибалтийские страны, чтобы получить больше информации о мерах, принимаемых для борьбы с COVID-19 и экономическим кризисом, вызванным пандемией. Швейцарские парламентарии намерены обсудить с властями стран <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a> реакцию <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> на кризис, а также политику в сфере безопасности и энергетики.В ходе визита Море в прибалтийские страны запланированы встречи с президентом Литвы и главой внешнеполитического ведомства страны, представителями парламентов и правительства Латвии и Эстонии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580066921.html
умиляет... "великие" лилипуты ЕС - Швейцария, прибалты.. чего-то там обсуждают, встречаются...Ну всем ОООООчень важно, что обсудят они там с кухаркой....
13
Погладит Тихановскую по голове, скажет, что поддерживает и подарит её плитку швейцарского шоколада в утешение ?
12
10
латвия
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593092_141:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_b24682ae6148608cb3f10c40a1052894.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, генеральная прокуратура рф, латвия, белоруссия, вильнюс, в мире

Глава Национального совета Швейцарии встретится с Тихановской

12:39 16.10.2020
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 16 окт - РИА Новости. Председатель Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии Изабель Море 19 октября в рамках официального визита в Прибалтику проведет встречу с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
"Во время официального визита в Литву, Латвию и Эстонию председатель Национального совета Изабель Море проведет в понедельник, 19 октября, в Вильнюсе переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Они обсудят последние политические события в Белоруссии, а также надежды и ожидания оппозиции", - сообщается на сайте Национального совета.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 12:36
СК Белоруссии раскрыл подробности уголовного дела Тихановской
Как отмечается, Море и другие представители Нацсовета направятся в прибалтийские страны, чтобы получить больше информации о мерах, принимаемых для борьбы с COVID-19 и экономическим кризисом, вызванным пандемией. Швейцарские парламентарии намерены обсудить с властями стран Балтии реакцию Евросоюза на кризис, а также политику в сфере безопасности и энергетики.
В ходе визита Море в прибалтийские страны запланированы встречи с президентом Литвы и главой внешнеполитического ведомства страны, представителями парламентов и правительства Латвии и Эстонии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 10:25Протесты в Белоруссии
Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя
 
Обсудить10
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзГенеральная прокуратура РФЛатвияБелоруссияВильнюсВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния