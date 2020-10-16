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https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html
СК Белоруссии раскрыл подробности уголовного дела Тихановской
Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск за призывы к подрыву нацбезопасности, сообщил... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:36
2020-10-16T13:40
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую </a>объявили в межгосударственный розыск за призывы к подрыву нацбезопасности, сообщил республиканский Следственный комитет в Telegram.Кроме того, в публикации говорится, что у следствия есть доказательства и против других членов Координационного совета оппозиции, которые совершали шаги, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране".Согласно статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или измене государству", Тихановской грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Использование СМИ и/или интернета считается отягчающим обстоятельством.Седьмого октября МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> РИА Новости подтвердили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории Белоруссии и России. В пятницу в МВД России агентству заявили, что Тихановскую в межгосударственный розыск объявили за призывы к свержению конституционного строя.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.За последние недели она провела в Литве ряд встреч с западными лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/tikhanovskaya-delo-1580096222.html
https://ria.ru/20201014/belorussiya-1579729291.html
Никаковскую Никаку Никаковну "объявили в межгосударственный розыск". Чудны́е времена...
44
Поп Гапон... в юбке.
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белоруссия
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светлана тихановская, белоруссия, в мире

СК Белоруссии раскрыл подробности уголовного дела Тихановской

12:36 16.10.2020 (обновлено: 13:40 16.10.2020)
 
© REUTERS / Michele TantussiСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск за призывы к подрыву нацбезопасности, сообщил республиканский Следственный комитет в Telegram.
"В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет", — сказано в релизе.
Кроме того, в публикации говорится, что у следствия есть доказательства и против других членов Координационного совета оппозиции, которые совершали шаги, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране".
Согласно статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или измене государству", Тихановской грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Использование СМИ и/или интернета считается отягчающим обстоятельством.
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Седьмого октября МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.
В МВД Белоруссии РИА Новости подтвердили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории Белоруссии и России. В пятницу в МВД России агентству заявили, что Тихановскую в межгосударственный розыск объявили за призывы к свержению конституционного строя.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.
За последние недели она провела в Литве ряд встреч с западными лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Лавров прокомментировал встречи Тихановской с западными лидерами
 
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