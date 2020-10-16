https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html

СК Белоруссии раскрыл подробности уголовного дела Тихановской

Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск за призывы к подрыву нацбезопасности, сообщил... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:36

2020-10-16T12:36

2020-10-16T13:40

светлана тихановская

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую </a>объявили в межгосударственный розыск за призывы к подрыву нацбезопасности, сообщил республиканский Следственный комитет в Telegram.Кроме того, в публикации говорится, что у следствия есть доказательства и против других членов Координационного совета оппозиции, которые совершали шаги, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране".Согласно статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или измене государству", Тихановской грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Использование СМИ и/или интернета считается отягчающим обстоятельством.Седьмого октября МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> РИА Новости подтвердили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории Белоруссии и России. В пятницу в МВД России агентству заявили, что Тихановскую в межгосударственный розыск объявили за призывы к свержению конституционного строя.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.За последние недели она провела в Литве ряд встреч с западными лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/tikhanovskaya-delo-1580096222.html

https://ria.ru/20201014/belorussiya-1579729291.html

Лето Господне Никаковскую Никаку Никаковну "объявили в межгосударственный розыск". Чудны́е времена... 44

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белоруссия, в мире