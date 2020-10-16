https://ria.ru/20201016/pogoda-1580181625.html

Россиян предупредили о снеге и дожде на выходных

Ухудшение погоды, осадки в виде дождя и снега ожидаются на всей территории европейской части России в ближайшие выходные, говорится в сообщении Гидрометцентра. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:18

2020-10-16T18:18

2020-10-16T18:18

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Ухудшение погоды, осадки в виде дождя и снега ожидаются на всей территории европейской части России в ближайшие выходные, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a>."В связи с перемещением активного циклона через территорию Центрального федерального округа (ЦФО) днем 17 октября и 18 октября в округе ожидается ухудшение погодных условий", - говорится в сообщении.Как уточняют синоптики, 17 октября и ночью 18 октября в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, ночью 18 октября в <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловской области</a>, в течение суток 18 октября в Калужской, Смоленской, Тверской, Московской (в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>), Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской, <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской областях</a> ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные – до 10–25 миллиметров за 12 часов. 17 и 18 октября ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду."17 и 18 октября продолжится понижение температуры. В северной части ЦФО температура ночью составит от -3 до 2 градусов, днем от 3 до 8 градусов, что ниже климатической нормы на 1-2 градуса. 19 октября сохранится температура ниже климатической нормы: ночью в основном -2…4 градуса, днем 2…9 градусов", - говорится в сообщении.В Московском регионе 17 октября облачно с прояснениями. Ночью по области местами небольшой дождь, температура в Москве -1...1 градусов, по области -3...2 градусов. Днем без осадков, температура в Москве 5...7 градусов, по области 3...8 градусов.18 октября будет облачно, осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные. Ночью температура в Москве 0...2 градуса, по области -2...3 градуса, ветер восточный, местами с порывами до 15 метров в секунду. Днем температура в Москве 6...8 градусов, по области 5...10 градусов, ветер юго-западный 7–12 метров в секунду, с порывами до 15–20 метров в секунду. 19 октября облачно с прояснениями, небольшие осадки."Сложные погодные условия, связанные с осадками и слабо отрицательной температурой воздуха ночью, потребуют от пешеходов и водителей быть особо внимательными", - говорится в сообщении.Также под влиянием циклона 17 и 18 октября ухудшится погода в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. После длительного периода сухой и теплой погоды ожидаются дожди, местами сильные, порывистый ветер и понижение температуры."На юге Приволжского федерального округа местами дождь, ветер 15–18 метров в секунду, 18 октября гроза, повышение температуры от 8…13 до 15…20 градусов. 19 октября местами кратковременный дождь, в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры днем до 10…15 градусов, в Пензенской области до 6…11 градусов. На севере Приволжского федерального округа ожидаются небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер до 15 метров в секунду, гололедные явления. 17 октября резкое понижение температуры ночью до -3 градусов, днем до 3…9 градусов, местами до 13 градусов", - говорится в сообщении.Как уточняется в прогнозе, 17 октября и ночью 18 октября в Крыму дожди, местами очень сильные (30 миллиметров и более за 12 часов), гроза, ветер 17–22 метров в секунду. 18 октября температура понизится днем от 22…27 до 19…24 градусов. 19 октября местами кратковременный дождь, ветер до 15 метров в секунду, похолодает днем до 13…18 градусов.По данным синоптиков, на остальной части Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе 18 и 19 октября ожидаются местами небольшие и умеренные дожди, гроза. Утром 19 октября в <a href="http://ria.ru/location_Tuapsinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туапсинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> сильный дождь, ветер усилится до 14 метров в секунду. 18 октября в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, 18 и 19 октября в Северной Осетии и в горах Дагестана – до 15–18 метров в секунду. Температура здесь понизится на 4–6 градусов и составит днем 15…20 градусов, местами воздух будет прогреваться до 25 градусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html

https://ria.ru/20201014/rekord-1579803116.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, общество