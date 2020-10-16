Онлайн-конференция о пандемии как глобальном вызове человечеству
23 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будет обсуждаться влияние пандемии как глобального вызова на все сферы жизнедеятельности человека.
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Участники:
- декан факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Илья ИЛЬИН;
- сотрудники факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий САЯМОВ, Александр ЧУМАКОВ, Алексей АНДРЕЕВ;
- доцент Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ольга ПЬЯНЫХ.
Какие проблемы в области экономики, политики, экологии и иных сфер встали перед мировым сообществом в период охватившей все страны пандемии COVID-19? Какие решения готова предложить современная наука? Также в ходе мероприятия будут подведены итоги Международного научного конгресса "Глобалистика-2020: глобальные проблемы и будущее человечества", приуроченного к 24 октября - Дню ООН.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- декан факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Илья ИЛЬИН;
- сотрудники факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий САЯМОВ, Александр ЧУМАКОВ, Алексей АНДРЕЕВ;
- доцент Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ольга ПЬЯНЫХ.
Какие проблемы в области экономики, политики, экологии и иных сфер встали перед мировым сообществом в период охватившей все страны пандемии COVID-19? Какие решения готова предложить современная наука? Также в ходе мероприятия будут подведены итоги Международного научного конгресса "Глобалистика-2020: глобальные проблемы и будущее человечества", приуроченного к 24 октября - Дню ООН.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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