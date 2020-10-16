Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/pandemiya-1580106854.html
Онлайн-конференция о пандемии как глобальном вызове человечеству
23 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будет обсуждаться влияние пандемии как глобального вызова на все сферы жизнедеятельности человека.
2020-10-16T13:22
2020-10-16T13:22
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1580106854.jpg?1602843722
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201023/952941955.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- декан факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Илья ИЛЬИН;<br>- сотрудники факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий САЯМОВ, Александр ЧУМАКОВ, Алексей АНДРЕЕВ;<br>- доцент Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ольга ПЬЯНЫХ.<br><br>Какие проблемы в области экономики, политики, экологии и иных сфер встали перед мировым сообществом в период охватившей все страны пандемии COVID-19? Какие решения готова предложить современная наука? Также в ходе мероприятия будут подведены итоги Международного научного конгресса "Глобалистика-2020: глобальные проблемы и будущее человечества", приуроченного к 24 октября - Дню ООН. <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о пандемии как глобальном вызове человечеству

13:22 16.10.2020
 
Читать ria.ru в
23 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будет обсуждаться влияние пандемии как глобального вызова на все сферы жизнедеятельности человека.
Задать вопрос

Участники:
- декан факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Илья ИЛЬИН;
- сотрудники факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий САЯМОВ, Александр ЧУМАКОВ, Алексей АНДРЕЕВ;
- доцент Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ольга ПЬЯНЫХ.

Какие проблемы в области экономики, политики, экологии и иных сфер встали перед мировым сообществом в период охватившей все страны пандемии COVID-19? Какие решения готова предложить современная наука? Также в ходе мероприятия будут подведены итоги Международного научного конгресса "Глобалистика-2020: глобальные проблемы и будущее человечества", приуроченного к 24 октября - Дню ООН.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Обсудить0
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
Лента новостейМолния