https://ria.ru/20201016/pandemiya-1580106854.html

Онлайн-конференция о пандемии как глобальном вызове человечеству

23 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будет обсуждаться влияние пандемии как глобального вызова на все сферы жизнедеятельности человека.

2020-10-16T13:22

2020-10-16T13:22

2020-10-16T13:22

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201023/952941955.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- декан факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Илья ИЛЬИН;<br>- сотрудники факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий САЯМОВ, Александр ЧУМАКОВ, Алексей АНДРЕЕВ;<br>- доцент Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ольга ПЬЯНЫХ.<br><br>Какие проблемы в области экономики, политики, экологии и иных сфер встали перед мировым сообществом в период охватившей все страны пандемии COVID-19? Какие решения готова предложить современная наука? Также в ходе мероприятия будут подведены итоги Международного научного конгресса "Глобалистика-2020: глобальные проблемы и будущее человечества", приуроченного к 24 октября - Дню ООН. <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы