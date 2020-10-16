https://ria.ru/20201016/oruzhie-1580090811.html

Эксперты: рынок российского охотничьего оружия стал более разнообразным

На российском рынке спортивного оружия и товаров для охоты в настоящее время наблюдается падение спроса, при этом число производителей и выпускаемых ими моделей РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:29

2020-10-16T12:29

2020-10-16T12:29

москва

оружие

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. На российском рынке спортивного оружия и товаров для охоты в настоящее время наблюдается падение спроса, при этом число производителей и выпускаемых ими моделей растет, сообщил директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF" target="_blank">Минпромторга РФ</a> Дмитрий Капранов.Он выступил на сессии "Международное сотрудничество и конкуренция за внутренний рынок гражданского оружия", которая состоялась в рамках открывшейся в московском Гостином дворе международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO-2020.Падение спроса на внутреннем рынке, по словам Капранова, обусловлено тем, что в трудные времена люди отказываются от хобби, необязательных интересов. Другая причина – социальная. Это декриминализация общества и утверждение концепции того, что оружие – это зло. Третья причина – технологическая. Оружие в общественном сознании вытесняется компьютерными играми, "стрелялками". Среди внешних факторов он назвал санкции, из-за которых ограничиваются экспортные возможности наших производителей.Среди позитивных тенденций участники сессии также отметили диверсификацию производства, переориентацию на гражданских пользователей. На них ориентируются как новые производители, так и старые, перестроившиеся с учетом новых реалий. Самый известный из них – группа компаний "Калашников"."Концерн "Калашников" развернулся на 180 градусов после введения санкций. Вызов состоял в быстрой переналадке и одновременной работе с большим количеством разных изделий с совершенно другой схемой сбыта. Если до кризиса мы работали по нескольким основным изделиям, которые шли на экспорт, то за кризисный период мы выбросили на рынок порядка 40 новинок, которые раньше не производились и не позиционировались", - сообщил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности и производственной системе ГК "Калашников" Михаил Ненюков.На сессии "Тренды и прогнозы использования гражданского оружия в России" эксперты, чиновники, общественные активисты и производители обсуждали новые законы, касающиеся оборота оружия в России."Летом текущего года был принят новый административный регламент по контролю за оборотом оружия. Мы отказались от ежегодных проверок условий хранения оружия. Если владелец имеет одно оружие, использует его раз в пять лет и в течение этого срока не допускает нарушений, мы его не проверяем. Это серьезный шаг на пути оптимизации этого вопроса. Упрощены возможности регистрации газового оружия. Проверка юридических лиц, которая раньше проводилась раз в полгода, теперь сводится не к проверке работоспособности, а к проверке средств сигнализации, запоров", - сообщил заместитель начальника управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Азамат Дышеков.Он отметил, что к проверке условий хранения оружия у физических лиц будет привлекаться и МВД - в основном, в сельской местности, где Росгвардия не представлена."В первом чтении принят законопроект о проведении сервисного обслуживания. Уточняются вопросы, связанные со стажем нарезного оружия. Если такой стаж был прерван не более, чем на один год, допускается приобретение нового. Следующий, принятый в первом чтении, законопроект предусматривает совершенствование порядка медицинского освидетельствования владельцев оружия и предусматривает электронное межведомственное взаимодействие с Минздравом. Разрабатывается новаторский законопроект, связанный с возможностью передачи оружия в аренду гражданам – как иностранным, так и российским. Тот, кто не хочет или не может постоянно владеть оружием, может получить его на определенных условиях в охотхозяйствах, кроме того, предусматривается возможность передачи оружия от одного физического лица к другому", - добавил Дышеков.О необходимости пересмотра подхода к обучению охотников заявила на сессии президент "Росохотрыболовсоюза" Татьяна Арамилева.Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO проходит в Московском Гостином дворе с 15 по 18 октября. В выставке принимают участие более 130 компаний: производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии.В рамках ORЁLEXPO-2020 запланирована насыщенная деловая программа с участием представителей Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ, стрелковых и охотничьих сообществ, крупнейших российских компаний-производителей оружия и специальной техники.

https://ria.ru/20201013/khubutiya-1579441094.html

https://ria.ru/20201009/vystavka-1579048738.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, оружие