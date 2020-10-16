https://ria.ru/20201016/moyka-1580091607.html

Бирюков: масштабная мойка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу

Все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу 17 октября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:16

2020-10-16T12:16

2020-10-16T12:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу 17 октября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем, и видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют похолодание", — рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что в рамках мероприятия специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

https://ria.ru/20201013/kapremont-1579531638.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва