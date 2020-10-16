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Бирюков: масштабная мойка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу
Все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу 17 октября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:16
2020-10-16T12:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу 17 октября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем, и видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют похолодание", — рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что в рамках мероприятия специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: масштабная мойка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу

12:16 16.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб моют дороги в Москве
Автомобили коммунальных служб моют дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу 17 октября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем, и видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют похолодание", — рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что в рамках мероприятия специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 10:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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