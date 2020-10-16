https://ria.ru/20201016/moyka-1580091607.html
Бирюков: масштабная мойка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу
Все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу 17 октября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:16
2020-10-16T12:16
2020-10-16T12:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569533628_0:154:3094:1894_1400x0_80_0_0_ed13c6fa973c5fdf6c8517076bfa6b2e.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу 17 октября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем, и видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют похолодание", — рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что в рамках мероприятия специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
https://ria.ru/20201013/kapremont-1579531638.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569533628_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_47c11f6f2b8fdcec5d472704e6d3749a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу 17 октября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем, и видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют похолодание", — рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что в рамках мероприятия специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.