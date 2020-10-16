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В оренбургском городе Ясный до конца года введут в строй новую котельную
В городе Ясный Оренбургской области, в котором проживают более 15 тысяч человек, до конца года введут в строй новую котельную, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:44
2020-10-16T16:44
2020-10-16T16:44
оренбургская область
денис паслер
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<strong>ОРЕНБУРГ, 16 окт - РИА Новости</strong>. В городе Ясный Оренбургской области, в котором проживают более 15 тысяч человек, до конца года введут в строй новую котельную, сообщает пресс-служба областного правительства.В настоящее время тепло в дома ясненцев подает действующая котельная, построенная почти полвека назад."Это крупнейший инфраструктурный проект в Ясном. Порядка десяти лет город готовился к его реализации. Прежняя котельная изношена на 90% и мы не могли быть уверенными в бесперебойном теплоснабжении города. Новая полностью обеспечит горожан с учетом перспективы развития территории. Рассчитываем, что объект будет десятилетия служить на благо жителей Ясного",- сказал губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>, который перед запуском объекта проверил, как проходит завершающий этап работ..По словам губернатора, для бесперебойной работы объекта учтено все - резервное топливное хозяйство, двойное подключение к системам водо- и электроснабжения.В пресс-службе отметили, что котельная готова на 98%. Ранее срок ее сдачи был намечен на 2021 год.
https://ria.ru/20201005/onkotsentr-1578280029.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер
ОРЕНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. В городе Ясный Оренбургской области, в котором проживают более 15 тысяч человек, до конца года введут в строй новую котельную, сообщает пресс-служба областного правительства.
В настоящее время тепло в дома ясненцев подает действующая котельная, построенная почти полвека назад.
"Это крупнейший инфраструктурный проект в Ясном. Порядка десяти лет город готовился к его реализации. Прежняя котельная изношена на 90% и мы не могли быть уверенными в бесперебойном теплоснабжении города. Новая полностью обеспечит горожан с учетом перспективы развития территории. Рассчитываем, что объект будет десятилетия служить на благо жителей Ясного",- сказал губернатор области Денис Паслер
, который перед запуском объекта проверил, как проходит завершающий этап работ..
По словам губернатора, для бесперебойной работы объекта учтено все - резервное топливное хозяйство, двойное подключение к системам водо- и электроснабжения.
В пресс-службе отметили, что котельная готова на 98%. Ранее срок ее сдачи был намечен на 2021 год.