https://ria.ru/20201016/kotelnaya-1580150163.html

В оренбургском городе Ясный до конца года введут в строй новую котельную

В городе Ясный Оренбургской области, в котором проживают более 15 тысяч человек, до конца года введут в строй новую котельную, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:44

2020-10-16T16:44

2020-10-16T16:44

оренбургская область

денис паслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580157268_0:0:3008:1692_1400x0_80_0_0_7867fa97f57ac65835b139bc2640a8b6.jpg

<strong>ОРЕНБУРГ, 16 окт - РИА Новости</strong>. В городе Ясный Оренбургской области, в котором проживают более 15 тысяч человек, до конца года введут в строй новую котельную, сообщает пресс-служба областного правительства.В настоящее время тепло в дома ясненцев подает действующая котельная, построенная почти полвека назад."Это крупнейший инфраструктурный проект в Ясном. Порядка десяти лет город готовился к его реализации. Прежняя котельная изношена на 90% и мы не могли быть уверенными в бесперебойном теплоснабжении города. Новая полностью обеспечит горожан с учетом перспективы развития территории. Рассчитываем, что объект будет десятилетия служить на благо жителей Ясного",- сказал губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>, который перед запуском объекта проверил, как проходит завершающий этап работ..По словам губернатора, для бесперебойной работы объекта учтено все - резервное топливное хозяйство, двойное подключение к системам водо- и электроснабжения.В пресс-службе отметили, что котельная готова на 98%. Ранее срок ее сдачи был намечен на 2021 год.

https://ria.ru/20201005/onkotsentr-1578280029.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер