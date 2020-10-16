https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580210124.html

Попова предупредила об опасности вредных привычек при коронавирусе

Любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, в том числе курение, приведёт к тому, что при встрече с коронавирусом человек окажется менее защищенным, заявила... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T21:51

2020-10-16T21:51

2020-10-16T21:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_0:336:3043:2048_1400x0_80_0_0_19e8f8d32afdc191cdf90d211d28391d.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, в том числе курение, приведёт к тому, что при встрече с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> человек окажется менее защищенным, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Это, конечно же, правильный образ жизни, это, конечно же, категорическое неверие в те мифы, которые сегодня есть. Например, если курить, то тогда меньше рисков. Наоборот, любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, она как раз пагубна тем, что мы при встрече с вирусом окажемся менее готовыми, менее защищенными", - сказала Попова в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.Она отметила, что при появлении симптомов болезни следует обращаться за помощью к врачу.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200527/1572036743.html

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество