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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580161401.html
Митрополит Тихон призвал убеждать священников соблюдать санитарные меры
Для соблюдения священниками и мирянами санитарных мер в храмах недостаточно одних приказов – нужно убеждать людей, объяснять, почему это необходимо, заявил РИА... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:50
2020-10-16T16:50
религия и мировоззрение
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религия
новости - религия и мировоззрение
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Для соблюдения священниками и мирянами санитарных мер в храмах недостаточно одних приказов – нужно убеждать людей, объяснять, почему это необходимо, заявил РИА Новости митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)."(Соблюдаются ли санитарные меры в храмах) - зависит от священника, от того, насколько он серьезно воспринимает опасность (коронавируса – ред.). Чтобы предписания исполняли, священников надо убеждать. Есть и приказы, но в первую очередь это сила убеждения. Мы убеждаем людей, что когда человек в маске, он не предохраняет себя, но если он бессимптомный носитель, то другого человека может предохранить от заражения. Это вопрос о христианской любви, а не о сохранении своей шкуры", - сказал митрополит Тихон.Также, по его словам, прихожан убеждают соблюдать дистанцию, "чтобы они не стали невольно причиной болезни, страдания, смерти других людей". Митрополит отметил, что эти меры сейчас актуальны, поскольку "снова растет заболеваемость и смертность".Ранее он рассказал РИА Новости, что привился от коронавируса, но все равно носит маску, поскольку "надо подавать пример".
https://ria.ru/20201016/privivka--1580152747.html
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коронавирус в россии, религия, новости - религия и мировоззрение, общество

Митрополит Тихон призвал убеждать священников соблюдать санитарные меры

16:50 16.10.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон (Шевкунов) во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон (Шевкунов) во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Для соблюдения священниками и мирянами санитарных мер в храмах недостаточно одних приказов – нужно убеждать людей, объяснять, почему это необходимо, заявил РИА Новости митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
"(Соблюдаются ли санитарные меры в храмах) - зависит от священника, от того, насколько он серьезно воспринимает опасность (коронавируса – ред.). Чтобы предписания исполняли, священников надо убеждать. Есть и приказы, но в первую очередь это сила убеждения. Мы убеждаем людей, что когда человек в маске, он не предохраняет себя, но если он бессимптомный носитель, то другого человека может предохранить от заражения. Это вопрос о христианской любви, а не о сохранении своей шкуры", - сказал митрополит Тихон.
Также, по его словам, прихожан убеждают соблюдать дистанцию, "чтобы они не стали невольно причиной болезни, страдания, смерти других людей". Митрополит отметил, что эти меры сейчас актуальны, поскольку "снова растет заболеваемость и смертность".
Ранее он рассказал РИА Новости, что привился от коронавируса, но все равно носит маску, поскольку "надо подавать пример".
Епископ Тихон Шевкунов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 16:22Религия и мировоззрение
Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19, но продолжает носить маску
 
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