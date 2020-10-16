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https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580133061.html
В Подмосковье зафиксировали рост числа заболевших COVID-19 старше 65 лет
Рост числа пациентов с COVID-19 наблюдается в Подмосковье среди людей старше 65 лет, офисных сотрудников, а также работников государственных учреждений, заявила РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:10
2020-10-16T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Рост числа пациентов с COVID-19 наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> среди людей старше 65 лет, офисных сотрудников, а также работников государственных учреждений, заявила заместитель руководителя регионального <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Марина Костина."По возрастной группе нам наибольший вклад (по заболевшим - ред.) дает взрослое трудоспособное население и население старше 65 лет... От недели к неделе мы четко видим рост возрастной группы 65+ буквально по 1%", - сказала Костина в ходе заседания регионального правительства, которое транслировал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">телеканал "360"</a>.По ее словам, в сентябре в Подмосковье пациенты старше 65 лет составляли 19% от общего числа заразившихся COVID-19, в настоящее время - до 25%. Также Костина выразила обеспокоенность в связи с ростом количества заболевших, работающих в офисах и государственных учреждениях. "Заболеваемость в этих группах выросла в два раза по сравнению с прошлой неделей", - сказала Костина.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201016/statistika-1580143454.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье зафиксировали рост числа заболевших COVID-19 старше 65 лет

15:10 16.10.2020 (обновлено: 16:16 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Рост числа пациентов с COVID-19 наблюдается в Подмосковье среди людей старше 65 лет, офисных сотрудников, а также работников государственных учреждений, заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Марина Костина.
"По возрастной группе нам наибольший вклад (по заболевшим - ред.) дает взрослое трудоспособное население и население старше 65 лет... От недели к неделе мы четко видим рост возрастной группы 65+ буквально по 1%", - сказала Костина в ходе заседания регионального правительства, которое транслировал телеканал "360".
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По ее словам, в сентябре в Подмосковье пациенты старше 65 лет составляли 19% от общего числа заразившихся COVID-19, в настоящее время - до 25%. Также Костина выразила обеспокоенность в связи с ростом количества заболевших, работающих в офисах и государственных учреждениях. "Заболеваемость в этих группах выросла в два раза по сравнению с прошлой неделей", - сказала Костина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
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