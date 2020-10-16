https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580073927.html
Врач рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России
Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом по прогнозам начнется через две недели, до этого времени число новых случаев COVID-19, вероятно, медленно... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:58
2020-10-16T10:58
2020-10-16T10:58
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Стабилизация ситуации с заболеваемостью <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> по прогнозам начнется через две недели, до этого времени число новых случаев COVID-19, вероятно, медленно будет продолжать расти, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-timakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тимаков</a>.Прирост новых случаев COVID-19 в России за последние сутки составил 15 150, всего в стране зарегистрировано 1 369 313 случаев коронавирусной инфекции."С ноября должна быть стабилизация по эпидпрогнозу... Ещё недели две будет продолжаться, как минимум, до конца октября никуда ничего не уйдёт, будет потихоньку расти, потом стабилизация и будет дальше уменьшение в течение 3-4 месяцев",- сказал Тимаков.Он отметил, что сейчас большее количество людей проходят тестирование на коронавирус, что также отражается на ситуации с заболеваемостью."В мае в больницы поступали 1600-1800 людей, а сейчас 1200. Ориентироваться надо на количество госпитализированных. Тогда здравоохранение справилось и сейчас справляется. Не надо пугаться этих цифр",- пояснил Тимаков.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество