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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580073927.html
Врач рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России
Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом по прогнозам начнется через две недели, до этого времени число новых случаев COVID-19, вероятно, медленно... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:58
2020-10-16T10:58
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Стабилизация ситуации с заболеваемостью <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> по прогнозам начнется через две недели, до этого времени число новых случаев COVID-19, вероятно, медленно будет продолжать расти, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-timakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тимаков</a>.Прирост новых случаев COVID-19 в России за последние сутки составил 15 150, всего в стране зарегистрировано 1 369 313 случаев коронавирусной инфекции."С ноября должна быть стабилизация по эпидпрогнозу... Ещё недели две будет продолжаться, как минимум, до конца октября никуда ничего не уйдёт, будет потихоньку расти, потом стабилизация и будет дальше уменьшение в течение 3-4 месяцев",- сказал Тимаков.Он отметил, что сейчас большее количество людей проходят тестирование на коронавирус, что также отражается на ситуации с заболеваемостью."В мае в больницы поступали 1600-1800 людей, а сейчас 1200. Ориентироваться надо на количество госпитализированных. Тогда здравоохранение справилось и сейчас справляется. Не надо пугаться этих цифр",- пояснил Тимаков.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России

10:58 16.10.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом по прогнозам начнется через две недели, до этого времени число новых случаев COVID-19, вероятно, медленно будет продолжать расти, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Прирост новых случаев COVID-19 в России за последние сутки составил 15 150, всего в стране зарегистрировано 1 369 313 случаев коронавирусной инфекции.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"С ноября должна быть стабилизация по эпидпрогнозу... Ещё недели две будет продолжаться, как минимум, до конца октября никуда ничего не уйдёт, будет потихоньку расти, потом стабилизация и будет дальше уменьшение в течение 3-4 месяцев",- сказал Тимаков.
Он отметил, что сейчас большее количество людей проходят тестирование на коронавирус, что также отражается на ситуации с заболеваемостью.
"В мае в больницы поступали 1600-1800 людей, а сейчас 1200. Ориентироваться надо на количество госпитализированных. Тогда здравоохранение справилось и сейчас справляется. Не надо пугаться этих цифр",- пояснил Тимаков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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