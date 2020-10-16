https://ria.ru/20201016/karabakh-1580056029.html

В Азербайджане оценили ситуацию в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявляет, что ситуация на линии соприкосновения в Карабахе остается напряженной. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:48

2020-10-16T08:48

2020-10-16T08:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>БАКУ, 16 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявляет, что ситуация на линии соприкосновения в Карабахе остается напряженной."В течение дня 15 октября и в ночь на 16 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной. Вчера в течение дня противник обстрелял ракетами, артиллерией и минометами позиции наших подразделений в освобожденных от оккупации Джебраильском и Гадрутском направлениях, а также села вблизи линии фронта", - сообщает оборонное ведомство.Оно заявило, что "ночью ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> попытались активизироваться на некоторых направлениях фронта", но войска ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> "подавили активность противника, и он понес большие потери"."В результате предпринятых Азербайджанской Армией действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 РСЗО БМ-21 "Град", 5 Д-30 и гаубиц-пушек, 2 ЗСУ-23-4 "Шилка" и 8 единиц автомобильной техники противника с боеприпасами...", - заявило ведомство.В заявлении отмечается, что "часть наемников, прибывших на территорию <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, отказалась вступать в бой". "Войска Азербайджанской Армии сохраняют оперативное преимущество по всему фронту", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201015/boeviki-1580002962.html

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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире