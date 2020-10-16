https://ria.ru/20201016/evakuatsiya-1580159473.html

Из-за задымления в ТЦ в Мытищах эвакуировали 2350 человек

Порядка 2,4 тысячи человек, в том числе 180 детей, были эвакуированы из торгового центра "Красный кит" в подмосковных Мытищах после сильного задымления,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:40

2020-10-16T16:40

2020-10-16T17:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мытищи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580161804_0:94:998:655_1400x0_80_0_0_eb0b8ffaa9949edc4f08a4643cdf7fee.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 2,4 тысячи человек, в том числе 180 детей, были эвакуированы из торгового центра "Красный кит" в подмосковных <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> после сильного задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Самостоятельно эвакуировано 2350 человек, из них 180 детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших во время происшествия нет.

https://ria.ru/20201016/kriminal-1580089765.html

мытищи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, происшествия