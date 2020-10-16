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Из-за задымления в ТЦ в Мытищах эвакуировали 2350 человек
Порядка 2,4 тысячи человек, в том числе 180 детей, были эвакуированы из торгового центра "Красный кит" в подмосковных Мытищах после сильного задымления,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:40
2020-10-16T17:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мытищи
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 2,4 тысячи человек, в том числе 180 детей, были эвакуированы из торгового центра "Красный кит" в подмосковных <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> после сильного задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Самостоятельно эвакуировано 2350 человек, из них 180 детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших во время происшествия нет.
https://ria.ru/20201016/kriminal-1580089765.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, происшествия

Из-за задымления в ТЦ в Мытищах эвакуировали 2350 человек

16:40 16.10.2020 (обновлено: 17:22 16.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиЗадымление в ТЦ "Красный кит" в Мытищах
Задымление в ТЦ Красный кит в Мытищах - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Порядка 2,4 тысячи человек, в том числе 180 детей, были эвакуированы из торгового центра "Красный кит" в подмосковных Мытищах после сильного задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Самостоятельно эвакуировано 2350 человек, из них 180 детей", - сказал собеседник агентства.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 12:05
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По его словам, пострадавших во время происшествия нет.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МытищиПроисшествия
 
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