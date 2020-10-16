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Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги
Пассажиры и обслуживающий персонал аэропорта Владивостока в пятницу эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T02:38
2020-10-16T02:38
владивосток
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Пассажиры и обслуживающий персонал аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в пятницу эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба авиаузла.Угроза пожара не подтвердилась. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. На 20 минут задержался вылет рейса 1702 по маршруту Владивосток-Москва, на 8 минут - рейса 5602 в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровск</a> авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_avrora/" target="_blank" data-auto="true">Аврора</a>".
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владивосток, происшествия

Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги

02:38 16.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство международного терминала аэропорта "Владивосток"
Строительство международного терминала аэропорта Владивосток - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Пассажиры и обслуживающий персонал аэропорта Владивостока в пятницу эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба авиаузла.
"В 7.24 по местному времени (00.24 мск) в аэропорту Владивосток сработала пожарная тревога. На место оперативно прибыл пожарный расчет. Работа воздушной гавани была ограничена с 7.24 по 7.44 по местному времени. Пассажиры и обслуживающий персонал были эвакуированы из аэровокзального комплекса на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Угроза пожара не подтвердилась. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. На 20 минут задержался вылет рейса 1702 по маршруту Владивосток-Москва, на 8 минут - рейса 5602 в Хабаровск авиакомпании "Аврора".
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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