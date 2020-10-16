https://ria.ru/20201016/evakuatsiya-1580046468.html
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги
Пассажиры и обслуживающий персонал аэропорта Владивостока в пятницу эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T02:38
2020-10-16T02:38
2020-10-16T02:38
владивосток
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Пассажиры и обслуживающий персонал аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в пятницу эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба авиаузла.Угроза пожара не подтвердилась. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. На 20 минут задержался вылет рейса 1702 по маршруту Владивосток-Москва, на 8 минут - рейса 5602 в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровск</a> авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_avrora/" target="_blank" data-auto="true">Аврора</a>".
https://ria.ru/20200927/evakuatsiya-1577854288.html
владивосток
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия