Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги

"В 7.24 по местному времени (00.24 мск) в аэропорту Владивосток сработала пожарная тревога. На место оперативно прибыл пожарный расчет. Работа воздушной гавани была ограничена с 7.24 по 7.44 по местному времени. Пассажиры и обслуживающий персонал были эвакуированы из аэровокзального комплекса на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.