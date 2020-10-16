https://ria.ru/20201016/donbass-1580151101.html

В ЛНР обвинили силовиков в нарушении мер по перемирию в Донбассе

Украинские силовики два раза за неделю нарушили дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе, при этом огонь по территории самопровозглашенной... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:16

2020-10-16T16:16

2020-10-16T16:16

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

киев

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики два раза за неделю нарушили дополнительные меры по обеспечению перемирия в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, при этом огонь по территории самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> не открывали, заявил в пятницу на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.В ЛНР 25 сентября заявили, что украинские силовики за неделю два раза нарушили дополнительные меры по перемирию."В течение недели украинские боевики два раза нарушили дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, подписанные участниками контактной группы", - заявил Лещенко.По его словам, на позициях силовиков в районе подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> поселков Золотое-5 и Луганское в течение недели представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали два взрыва, что также считается нарушением дополнительных мер.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201016/bronetekhnika-1580099495.html

https://ria.ru/20201013/donbass-1579527439.html

донбасс

луганская народная республика

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире