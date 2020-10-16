https://ria.ru/20201016/biotekhnologii-1580215510.html

Эксперты заявили о необходимости закона, регулирующего биотехнологии

В России необходимо законодательное регулирование генетических технологий и исследований, пока подобных норм нет, отметили эксперты на всероссийской... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T23:01

2020-10-16T23:01

2020-10-16T23:01

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российская академия наук

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общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> В России необходимо законодательное регулирование генетических технологий и исследований, пока подобных норм нет, отметили эксперты на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"."То, что разбросано в разных законах, нужно привести к общему знаменателю в каком-то отдельном законе, посвященном всей сфере генетических технологий и исследований, не беря клиническую практику", - заявила главный научный сотрудник Института государства и права <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Валентина Лапаева.В том, что касается научных исследований и развития технологий в этой сфере, она предложила сделать такой блок в рамках кодекса о науке, который, по ее мнению, необходим."Потому что те проблемы, с которыми сталкивается развитие современной генетики, они упираются и в нерешённые вопросы на уровне таможенного законодательства, трудового, интеллектуальной собственности, налогового и так далее. Если мы хотим развивать эту перспективную сферу, то нужен особый правовой режим, который выводить в отдельный закон о науке. Сейчас такой закон разрабатывается. Мне кажется, что все, что касается исследований и технологий, было бы целесообразно включить вот в этот закон, в перспективе имея в виду, что нам нужен кодекс законов о науке", - подчеркнула она.Регулирование вопроса генетических технологий и исследований должно быть на уровне федерального закона, а не на уровне приказов Минздрава, это безусловно, считает профессор кафедры гражданского права МГЮА им. Кутафина Марина Малеина."Безусловно, правовое регулирование генетического тестирования необходимо. Причём, необходимо регулировать как отношения, когда тестирование осуществляется в немедицинских целях, и при генной диагностике. Это разные направления", - отметила эксперт.Она обратила внимание на то, что сейчас в России практически нет норм регулирования этой сферы, кроме общих разрешений или общих запретов."Что касается принятия отдельного закона, мне кажется, у нас отсутствует правовая политика в области правового регулирования генетических исследований. Мы должны четко определить, будем ли мы принимать отдельные законы по каждой сфере в области генетических исследований, будь то тестирование или деятельность биобанков, или генодиагностика и генотерапия или это будут научные исследования, связанные с клонированием человека или другие исследования", - сказала Малеина.Это может быть представлено в виде отдельных законов либо потребуется общий закон, объем и структура которого будут очень большими и по главам или по разделам будет охватывать все сферы деятельности, полагает эксперт.

https://ria.ru/20201016/genom-1580185361.html

https://ria.ru/20201016/rpts-1580153187.html

https://ria.ru/20201016/genom-1580117605.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, наука, общество