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https://ria.ru/20201016/biotekhnologii-1580215510.html
Эксперты заявили о необходимости закона, регулирующего биотехнологии
В России необходимо законодательное регулирование генетических технологий и исследований, пока подобных норм нет, отметили эксперты на всероссийской... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T23:01
2020-10-16T23:01
риа наука
россия
российская академия наук
наука
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> В России необходимо законодательное регулирование генетических технологий и исследований, пока подобных норм нет, отметили эксперты на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"."То, что разбросано в разных законах, нужно привести к общему знаменателю в каком-то отдельном законе, посвященном всей сфере генетических технологий и исследований, не беря клиническую практику", - заявила главный научный сотрудник Института государства и права <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Валентина Лапаева.В том, что касается научных исследований и развития технологий в этой сфере, она предложила сделать такой блок в рамках кодекса о науке, который, по ее мнению, необходим."Потому что те проблемы, с которыми сталкивается развитие современной генетики, они упираются и в нерешённые вопросы на уровне таможенного законодательства, трудового, интеллектуальной собственности, налогового и так далее. Если мы хотим развивать эту перспективную сферу, то нужен особый правовой режим, который выводить в отдельный закон о науке. Сейчас такой закон разрабатывается. Мне кажется, что все, что касается исследований и технологий, было бы целесообразно включить вот в этот закон, в перспективе имея в виду, что нам нужен кодекс законов о науке", - подчеркнула она.Регулирование вопроса генетических технологий и исследований должно быть на уровне федерального закона, а не на уровне приказов Минздрава, это безусловно, считает профессор кафедры гражданского права МГЮА им. Кутафина Марина Малеина."Безусловно, правовое регулирование генетического тестирования необходимо. Причём, необходимо регулировать как отношения, когда тестирование осуществляется в немедицинских целях, и при генной диагностике. Это разные направления", - отметила эксперт.Она обратила внимание на то, что сейчас в России практически нет норм регулирования этой сферы, кроме общих разрешений или общих запретов."Что касается принятия отдельного закона, мне кажется, у нас отсутствует правовая политика в области правового регулирования генетических исследований. Мы должны четко определить, будем ли мы принимать отдельные законы по каждой сфере в области генетических исследований, будь то тестирование или деятельность биобанков, или генодиагностика и генотерапия или это будут научные исследования, связанные с клонированием человека или другие исследования", - сказала Малеина.Это может быть представлено в виде отдельных законов либо потребуется общий закон, объем и структура которого будут очень большими и по главам или по разделам будет охватывать все сферы деятельности, полагает эксперт.
https://ria.ru/20201016/genom-1580185361.html
https://ria.ru/20201016/rpts-1580153187.html
https://ria.ru/20201016/genom-1580117605.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, российская академия наук, наука, общество

Эксперты заявили о необходимости закона, регулирующего биотехнологии

23:01 16.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВсероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Всероссийская мультимедийная конференция Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В России необходимо законодательное регулирование генетических технологий и исследований, пока подобных норм нет, отметили эксперты на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".
"То, что разбросано в разных законах, нужно привести к общему знаменателю в каком-то отдельном законе, посвященном всей сфере генетических технологий и исследований, не беря клиническую практику", - заявила главный научный сотрудник Института государства и права РАН Валентина Лапаева.
Директор Института персонализированной медицины НМИЦ эндокринологии Минздрава России Павел Волчков во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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В том, что касается научных исследований и развития технологий в этой сфере, она предложила сделать такой блок в рамках кодекса о науке, который, по ее мнению, необходим.
"Потому что те проблемы, с которыми сталкивается развитие современной генетики, они упираются и в нерешённые вопросы на уровне таможенного законодательства, трудового, интеллектуальной собственности, налогового и так далее. Если мы хотим развивать эту перспективную сферу, то нужен особый правовой режим, который выводить в отдельный закон о науке. Сейчас такой закон разрабатывается. Мне кажется, что все, что касается исследований и технологий, было бы целесообразно включить вот в этот закон, в перспективе имея в виду, что нам нужен кодекс законов о науке", - подчеркнула она.
Регулирование вопроса генетических технологий и исследований должно быть на уровне федерального закона, а не на уровне приказов Минздрава, это безусловно, считает профессор кафедры гражданского права МГЮА им. Кутафина Марина Малеина.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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"Безусловно, правовое регулирование генетического тестирования необходимо. Причём, необходимо регулировать как отношения, когда тестирование осуществляется в немедицинских целях, и при генной диагностике. Это разные направления", - отметила эксперт.
Она обратила внимание на то, что сейчас в России практически нет норм регулирования этой сферы, кроме общих разрешений или общих запретов.
"Что касается принятия отдельного закона, мне кажется, у нас отсутствует правовая политика в области правового регулирования генетических исследований. Мы должны четко определить, будем ли мы принимать отдельные законы по каждой сфере в области генетических исследований, будь то тестирование или деятельность биобанков, или генодиагностика и генотерапия или это будут научные исследования, связанные с клонированием человека или другие исследования", - сказала Малеина.
Это может быть представлено в виде отдельных законов либо потребуется общий закон, объем и структура которого будут очень большими и по главам или по разделам будет охватывать все сферы деятельности, полагает эксперт.
Всероссийская мультимедийная конференция Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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