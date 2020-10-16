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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/armeniya-1580213794.html
В армянском городе Капан объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили вечером в пятницу в городе Капан Сюникской области на юге Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС страны. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T22:38
2020-10-16T22:54
нагорный карабах
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Воздушную тревогу объявили вечером в пятницу в городе Капан Сюникской области на юге <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, сообщает <a href="https://armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения</a> со ссылкой на <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> страны.Ранее в спасательном ведомстве страны отмечали, что сирена воздушной тревоги сработала также в городах Горис и Мегри. Позднее в МЧС пояснили, что сигнал воздушной тревоги был дан только по Капану, а в городах Горис и Мегри сирена сработала из-за технической ошибки.Все три города находятся в Сюникской области на юге Армении недалеко от зоны карабахского конфликта.
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580208821.html
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нагорный карабах
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нагорный карабах, армения, в мире

В армянском городе Капан объявили воздушную тревогу

22:38 16.10.2020 (обновлено: 22:54 16.10.2020)
 
© Sputnik / Арам НерсесянВ городе Капан
В городе Капан - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Воздушную тревогу объявили вечером в пятницу в городе Капан Сюникской области на юге Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС страны.
Ранее в спасательном ведомстве страны отмечали, что сирена воздушной тревоги сработала также в городах Горис и Мегри. Позднее в МЧС пояснили, что сигнал воздушной тревоги был дан только по Капану, а в городах Горис и Мегри сирена сработала из-за технической ошибки.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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