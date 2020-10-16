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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/armeniya-1580098039.html
Президент Армении разочарован позицией НАТО и ЕС по Карабаху
Президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью британскому изданию The Critic, что разочарован позицией НАТО и ЕС по карабахскому конфликту. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:47
2020-10-16T12:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армен саркисян
f-16
нато
москва
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> заявил в интервью британскому изданию <a href="https://thecritic.co.uk" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Critic</a>, что разочарован позицией НАТО и ЕС по карабахскому конфликту."Меня разочаровал ряд факторов. Я разочарован тем, что <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> позволяет своему государству-члену (<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> – ред.) быть вовлеченным в конфликт с третьей стороной, к которой Турция вообще не имеет никакого отношения. Член НАТО использует самое современное вооружение Альянса - <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, беспилотники, привлекает военнослужащих, не имея мандата. Я разочарован недостаточным давлением со стороны Европейского Союза", - приводит текст интервью пресс-служба армянского лидера.Президент отметил, что большого давления не оказывают и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, хотя по его словам, он может понять почему - Америка занята президентскими выборами.Он отметил, что фактически израильское правительство заявляет, что продает "оборонительное" оружие государству, которое, по словам армянского президента, использует его "для нападения на армянский народ". "Когда началась война, им надо было прекратить поставки. Они этого не сделали. Я не единственный, кто разочарован в этом вопросе. Мои друзья-евреи, от Израиля до <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, тоже очень недовольны", - отметил президент.Что касается России, то, по словам Саркисяна, РФ заявила, что в случае нападения на Армению она будет соблюдать положения всех своих двусторонних и многосторонних соглашений.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579995789.html
https://ria.ru/20201014/uslovie-1579721089.html
если ты разочарован во всех, видимо проблема в тебе.
93
а когда они с Пашиняном майдан устраивали - они что , надеялись, что НАТО И ЕС их будет поддерживать? наивные...Это когда надо свергать неугодных - обещалок много дают, а сейчас - истинное лицо тех, за кого они с пашиняном скакали и выявилось
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москва
сша
армения
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60
Сгоревшие от обстрелов автомобили и разрушенная больница в карабахском Мартакерте
Пострадавшая от обстрелов больница в карабахском Мартакерте. Сильно поврежден автопарк.
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армен саркисян, f-16, нато, москва, сша, армения, в мире

Президент Армении разочарован позицией НАТО и ЕС по Карабаху

12:47 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью британскому изданию The Critic, что разочарован позицией НАТО и ЕС по карабахскому конфликту.
"Меня разочаровал ряд факторов. Я разочарован тем, что НАТО позволяет своему государству-члену (Турции – ред.) быть вовлеченным в конфликт с третьей стороной, к которой Турция вообще не имеет никакого отношения. Член НАТО использует самое современное вооружение Альянса - F-16, беспилотники, привлекает военнослужащих, не имея мандата. Я разочарован недостаточным давлением со стороны Европейского Союза", - приводит текст интервью пресс-служба армянского лидера.
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Президент отметил, что большого давления не оказывают и США, хотя по его словам, он может понять почему - Америка занята президентскими выборами.
"Я, в частности, разочарован Израилем, потому что он продолжает поставлять оружие Азербайджану. Я разочарован, потому что у меня много друзей-евреев, у меня дружеские отношения с еврейскими общинами. Я знаю, что большинство израильтян хотят признания геноцида армян. Но нынешнее правительство отказывается это делать", - сказал Саркисян.
Он отметил, что фактически израильское правительство заявляет, что продает "оборонительное" оружие государству, которое, по словам армянского президента, использует его "для нападения на армянский народ". "Когда началась война, им надо было прекратить поставки. Они этого не сделали. Я не единственный, кто разочарован в этом вопросе. Мои друзья-евреи, от Израиля до Нью-Йорка и Москвы, тоже очень недовольны", - отметил президент.
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Что касается России, то, по словам Саркисяна, РФ заявила, что в случае нападения на Армению она будет соблюдать положения всех своих двусторонних и многосторонних соглашений.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмен СаркисянF-16НАТОМоскваСШААрменияВ мире
 
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