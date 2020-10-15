https://ria.ru/20201015/zhurnalist-1579900839.html

В Минздраве сообщили о состоянии раненного в Карабахе журналиста Котенка

Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок продолжает лечение в Ереване, его состояние оценивается как удовлетворительное, вопрос о... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:04

2020-10-15T11:04

2020-10-15T11:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок продолжает лечение в Ереване, его состояние оценивается как удовлетворительное, вопрос о возможности его перевозки в Москву будет решаться в ближайшие дни, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Неделю назад был повторно обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжает лечение в Ереване. Пресс-секретарь ереванского медцентра "Эребуни" Шушан Унанян 10 октября сообщила, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить."Гражданин России, получивший ранение в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, Ю.П. Котенок продолжает лечение в одной из клиник Еревана, его состояние оценивается как удовлетворительное. Пациент находится на контроле специалистов Минздрава России. Вопрос о возможности его транспортировки в Москву будет решаться в ближайшие дни",- сказал Кузнецов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579762447.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире