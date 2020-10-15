https://ria.ru/20201015/yaponiya-1579874359.html

"Держись, Россия!" Японцы похвастались новой подводной лодкой

Японские читатели газеты Sankei Shimbun эмоционально прокомментировали спуск на воду новой подводной лодки "Тайгэй". РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T06:03

2020-10-15T06:03

2020-10-15T06:03

россия

южная корея

китай

кндр (северная корея)

япония

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Японские читатели газеты <a href="https://www.sankei.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sankei Shimbun</a> эмоционально прокомментировали спуск на воду новой подводной лодки "Тайгэй".Как пишет издание, длина субмарины составляет 84 метра, ширина — 9,1 метра. Утверждается, что форма и обводы делают ее "более незаметной для противника". Постановка подлодки на боевое дежурство намечена на март 2023 года. При этом <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a> планирует увеличить число субмарин с 16 до 22 единиц.Комментаторы решили, что некоторым странам стоит обратить особое внимание на усиление японского флота."Радостное известие! Ну, теперь держитесь Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">КНДР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a>!" — заявил general_m9x."Думаю, что усиление нашего военного потенциала — дело хорошее, особенно против Китая!" — высказался margarine8192."Эй, южнокорейцы! Теперь внимательно следите за обстановкой!" — заметил aoinomon.При этом некоторые читатели оказались менее оптимистичны в своих суждениях."Новые субмарины у нас будут. А где взять новых людей для них?" — спрашивает 1RWTdsX9UmbJ6H9."750 миллионов долларов! И это с Токийской Олимпиадой на носу?" — указал на стоимость одной субмарины azusashi."А как же быть с японским движением за мир?" — задался вопросом cpmckt.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/military/20201015/248326735.html" target="_blank">ИноСМИ>></a></strong>

https://ria.ru/20201008/zirkon-1578867429.html

https://ria.ru/20200815/1575832576.html

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южная корея

китай

кндр (северная корея)

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южная корея, китай, кндр (северная корея), япония, безопасность, в мире