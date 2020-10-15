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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/udalenka-1579875020.html
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Одна четвертая работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T06:09
2020-10-15T06:09
распространение нового коронавируса
работа.ру
удаленная работа
коронавирус в россии
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Одна четвертая работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, говорится в исследовании сервиса "<a href="https://ria.ru/organization_rabotaru" target="_blank">Работа.ру</a>", имеющегося в распоряжении РИА Новости.В то же время 20% жителей России, по их мнению, смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% — от месяца до трёх.Главным преимуществом дистанционной работы более половины респондентов - 54% - отметили экономию времени и денег на дорогу (множественный выбор). Для 34% опрошенных удаленка помогает снизить риски заразиться коронавирусом.Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем крайне важна для 31% жителей России, а 16% указали, что дистанционный режим работы позволяет больше времени проводить в кругу семьи.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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работа.ру, удаленная работа, коронавирус в россии, россия, москва, общество

Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда

06:09 15.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖенщина на удаленной работе у себя дома
Женщина на удаленной работе у себя дома - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Одна четвертая работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Сервис провел исследование и выяснил, сколько времени жителям России было бы комфортно работать в дистанционном режиме. 36% респондентов отметили, что вообще не хотели бы работать удаленно. При этом четверть опрошенных хотели бы всегда трудиться дистанционно", - говорится в отчете по итогам опроса более 5,3 тысячи человек.
В то же время 20% жителей России, по их мнению, смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% — от месяца до трёх.
Главным преимуществом дистанционной работы более половины респондентов - 54% - отметили экономию времени и денег на дорогу (множественный выбор). Для 34% опрошенных удаленка помогает снизить риски заразиться коронавирусом.
Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем крайне важна для 31% жителей России, а 16% указали, что дистанционный режим работы позволяет больше времени проводить в кругу семьи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Женщина на удаленке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Распространение нового коронавирусаРабота.руУдаленная работаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваОбщество
 
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