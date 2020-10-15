https://ria.ru/20201015/udalenka-1579875020.html

Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда

Одна четвертая работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T06:09

2020-10-15T06:09

2020-10-15T06:09

распространение нового коронавируса

работа.ру

удаленная работа

коронавирус в россии

россия

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Одна четвертая работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, говорится в исследовании сервиса "<a href="https://ria.ru/organization_rabotaru" target="_blank">Работа.ру</a>", имеющегося в распоряжении РИА Новости.В то же время 20% жителей России, по их мнению, смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% — от месяца до трёх.Главным преимуществом дистанционной работы более половины респондентов - 54% - отметили экономию времени и денег на дорогу (множественный выбор). Для 34% опрошенных удаленка помогает снизить риски заразиться коронавирусом.Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем крайне важна для 31% жителей России, а 16% указали, что дистанционный режим работы позволяет больше времени проводить в кругу семьи.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html

3

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, удаленная работа, коронавирус в россии, россия, москва, общество