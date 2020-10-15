https://ria.ru/20201015/shtraf-1579949118.html

Штрафовать посетителей баров за отказ от теста на COVID-19 не планируют

Власти Москвы не будут штрафовать посетителей баров, которые не сделали тест на коронавирус после того, как получили уведомление о возможном контакте, сообщил... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:29

2020-10-15T14:29

2020-10-15T14:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> не будут штрафовать посетителей баров, которые не сделали тест на коронавирус после того, как получили уведомление о возможном контакте, сообщил руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в эфире радиостанции <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank">"Эхо Москвы"</a>."Нет. Мы даже не знаем, кто это, как мы можем оштрафовать", - сообщил Немерюк, отвечая на вопрос о том, будет ли посетитель оштрафован за то, что не сделал тест на коронавирус.Он пояснил, что штрафовать будут только заведения, которые не обеспечили наличие QR-кода, но при этом посетителей штрафовать не будут."Посетители никакого отношения к этому не имеют, они здесь ни при чем", - заключил Немерюк.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что посетители клубов, баров и дискотек должны будут при входе сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный номер 7377, регистрация номеров необходима для оповещения других посетителей в случае выявления COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество