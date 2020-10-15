Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/shtraf-1579949118.html
Штрафовать посетителей баров за отказ от теста на COVID-19 не планируют
Власти Москвы не будут штрафовать посетителей баров, которые не сделали тест на коронавирус после того, как получили уведомление о возможном контакте, сообщил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:29
2020-10-15T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578834915_0:0:3196:1799_1400x0_80_0_0_5d58233fc3140456045ea0145cc7722a.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> не будут штрафовать посетителей баров, которые не сделали тест на коронавирус после того, как получили уведомление о возможном контакте, сообщил руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в эфире радиостанции <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank">"Эхо Москвы"</a>."Нет. Мы даже не знаем, кто это, как мы можем оштрафовать", - сообщил Немерюк, отвечая на вопрос о том, будет ли посетитель оштрафован за то, что не сделал тест на коронавирус.Он пояснил, что штрафовать будут только заведения, которые не обеспечили наличие QR-кода, но при этом посетителей штрафовать не будут."Посетители никакого отношения к этому не имеют, они здесь ни при чем", - заключил Немерюк.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что посетители клубов, баров и дискотек должны будут при входе сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный номер 7377, регистрация номеров необходима для оповещения других посетителей в случае выявления COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578834915_5:0:2736:2048_1400x0_80_0_0_5eac7f20430346299fb875498aa0f506.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Штрафовать посетителей баров за отказ от теста на COVID-19 не планируют

14:29 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Власти Москвы не будут штрафовать посетителей баров, которые не сделали тест на коронавирус после того, как получили уведомление о возможном контакте, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Нет. Мы даже не знаем, кто это, как мы можем оштрафовать", - сообщил Немерюк, отвечая на вопрос о том, будет ли посетитель оштрафован за то, что не сделал тест на коронавирус.
Он пояснил, что штрафовать будут только заведения, которые не обеспечили наличие QR-кода, но при этом посетителей штрафовать не будут.
"Посетители никакого отношения к этому не имеют, они здесь ни при чем", - заключил Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что посетители клубов, баров и дискотек должны будут при входе сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный номер 7377, регистрация номеров необходима для оповещения других посетителей в случае выявления COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния