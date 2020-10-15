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https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579942243.html
Песков заявил об отсутствии логики в санкциях Евросоюза из-за Навального
В решении ЕС о санкциях против российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным нет логики, и это отягчающее обстоятельство, заявил журналистам... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:51
2020-10-15T14:04
госпитализация алексея навального
совет ес
алексей навальный
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей кириенко
александр бортников
политика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> В решении ЕС о санкциях против российских чиновников из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> нет логики, и это отягчающее обстоятельство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> опубликовал постановление, в котором говорится, что в черный список включены директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> и еще четыре высокопоставленных российских чиновника"Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается, абсолютно никакая логика - это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Советом ЕС</a>", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201015/gosduma-1579937698.html
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, совет ес, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей кириенко, александр бортников, политика

Песков заявил об отсутствии логики в санкциях Евросоюза из-за Навального

13:51 15.10.2020 (обновлено: 14:04 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В решении ЕС о санкциях против российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным нет логики, и это отягчающее обстоятельство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Евросоюз опубликовал постановление, в котором говорится, что в черный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника
"Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается, абсолютно никакая логика - это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС", - сказал Песков.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 13:36
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС из-за ситуации с Навальным
 
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Госпитализация Алексея НавальногоСовет ЕСАлексей НавальныйЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей КириенкоАлександр БортниковПолитика
 
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