https://ria.ru/20201015/nevesta-1579871762.html

Выходившая замуж за несколько дней до смерти невеста попала на видео

Отец жительницы Австралии Эшли Симрадж, которая вышла замуж и умерла через несколько дней от рака, показал видео со свадьбы дочери, пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T03:32

2020-10-15T03:32

2020-10-15T04:42

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Отец жительницы <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> Эшли Симрадж, которая вышла замуж и умерла через несколько дней от рака, показал видео со свадьбы дочери, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>.Родственник покойной отметил, что за время борьбы девушки со смертельным заболеванием она получила множество писем со словами поддержки от неравнодушных со всего мира: из России, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, <a href="http://ria.ru/location_Portugal/" target="_blank" data-auto="true">Португалии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и других стран."Это очень личное видео. Наша семья чувствовала эмоциональный вклад каждого, и мы решили, что будет правильно отблагодарить людей таким образом", — заявил мужчина.Отец девушки рассказал, что три года назад, когда его дочери было 20 лет, она нашла у себя на ноге шишку. Изначально терапевт сказал, что это обычная бородавка, а хирург подтвердил его выводы. Специалисты не провели необходимые исследования. Лишь спустя год, когда из болячки пошла кровь, Эшли обратилась к другому медику, который сделал биопсию. В итоге у девушки выявили меланому.За это время рак распространился по организму и поразил ряд жизненно важных органов. Длительное лечение не смогло спасти жизнь девушки. Когда врачи сообщили Эшли, что ей осталось жить несколько дней, она вышла замуж за "любовь всей своей жизни".После церемонии девушку доставили в больницу, но вскоре она вернулась домой, чтобы провести последние дни с семьей. Через несколько дней Эшли ушла из жизни.Семья Симрадж подала в суд на врачей, поставивших ей ошибочный диагноз.

https://ria.ru/20200909/nevesta-1577002124.html

https://ria.ru/20200922/revenge-1577616131.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, португалия, австралия, юар, сша, в мире