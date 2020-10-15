Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/nevesta-1579871762.html
Выходившая замуж за несколько дней до смерти невеста попала на видео
Отец жительницы Австралии Эшли Симрадж, которая вышла замуж и умерла через несколько дней от рака, показал видео со свадьбы дочери, пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T03:32
2020-10-15T04:42
россия
португалия
австралия
юар
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8a466d3bfc6cdba9174f964e9a8d0b32.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Отец жительницы <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> Эшли Симрадж, которая вышла замуж и умерла через несколько дней от рака, показал видео со свадьбы дочери, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>.Родственник покойной отметил, что за время борьбы девушки со смертельным заболеванием она получила множество писем со словами поддержки от неравнодушных со всего мира: из России, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, <a href="http://ria.ru/location_Portugal/" target="_blank" data-auto="true">Португалии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и других стран."Это очень личное видео. Наша семья чувствовала эмоциональный вклад каждого, и мы решили, что будет правильно отблагодарить людей таким образом", — заявил мужчина.Отец девушки рассказал, что три года назад, когда его дочери было 20 лет, она нашла у себя на ноге шишку. Изначально терапевт сказал, что это обычная бородавка, а хирург подтвердил его выводы. Специалисты не провели необходимые исследования. Лишь спустя год, когда из болячки пошла кровь, Эшли обратилась к другому медику, который сделал биопсию. В итоге у девушки выявили меланому.За это время рак распространился по организму и поразил ряд жизненно важных органов. Длительное лечение не смогло спасти жизнь девушки. Когда врачи сообщили Эшли, что ей осталось жить несколько дней, она вышла замуж за "любовь всей своей жизни".После церемонии девушку доставили в больницу, но вскоре она вернулась домой, чтобы провести последние дни с семьей. Через несколько дней Эшли ушла из жизни.Семья Симрадж подала в суд на врачей, поставивших ей ошибочный диагноз.
https://ria.ru/20200909/nevesta-1577002124.html
https://ria.ru/20200922/revenge-1577616131.html
россия
португалия
австралия
юар
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_1bccfe79d73e08318bbc84b95acd888f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, португалия, австралия, юар, сша, в мире

Выходившая замуж за несколько дней до смерти невеста попала на видео

03:32 15.10.2020 (обновлено: 04:42 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Отец жительницы Австралии Эшли Симрадж, которая вышла замуж и умерла через несколько дней от рака, показал видео со свадьбы дочери, пишет Daily Mail.
Родственник покойной отметил, что за время борьбы девушки со смертельным заболеванием она получила множество писем со словами поддержки от неравнодушных со всего мира: из России, ЮАР, Португалии, США и других стран.
"Это очень личное видео. Наша семья чувствовала эмоциональный вклад каждого, и мы решили, что будет правильно отблагодарить людей таким образом", — заявил мужчина.
Отец девушки рассказал, что три года назад, когда его дочери было 20 лет, она нашла у себя на ноге шишку. Изначально терапевт сказал, что это обычная бородавка, а хирург подтвердил его выводы. Специалисты не провели необходимые исследования. Лишь спустя год, когда из болячки пошла кровь, Эшли обратилась к другому медику, который сделал биопсию. В итоге у девушки выявили меланому.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 18:16
В Дагестане невеста умерла в день свадьбы
За это время рак распространился по организму и поразил ряд жизненно важных органов. Длительное лечение не смогло спасти жизнь девушки. Когда врачи сообщили Эшли, что ей осталось жить несколько дней, она вышла замуж за "любовь всей своей жизни".

"Нам говорили, что ей осталось жить один, может быть, три дня. Однако она дожила до свадьбы. Это показывает, насколько важно это было для нее", — подчеркнул отец.

После церемонии девушку доставили в больницу, но вскоре она вернулась домой, чтобы провести последние дни с семьей. Через несколько дней Эшли ушла из жизни.
Бракосочетание - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:51
Жених отомстил изменившей ему невесте и прославился в Сети
Семья Симрадж подала в суд на врачей, поставивших ей ошибочный диагноз.
 
Обсудить0
РоссияПортугалияАвстралияЮАРСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Президент Киргизии назначил Кенешбека Дуйшебаева секретарем Совбеза
09:43Несколько сотен человек собрались рядом с резиденцией президента Киргизии
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
08:56Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери
Лента новостейМолния